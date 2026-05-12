https://1prime.ru/20260512/polsha-869849727.html
Польша начала строить в Балтийском море ветроэлектростанцию
Польша начала строить в Балтийском море ветроэлектростанцию - 12.05.2026, ПРАЙМ
Польша начала строить в Балтийском море ветроэлектростанцию
Польша начала строить в Балтийском море ветроэлектростанцию мощностью 1,5 ГВт, сообщает радиостанция RMF FM. | 12.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-12T00:44+0300
2026-05-12T00:44+0300
2026-05-12T00:44+0300
энергетика
экономика
польша
балтийское море
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869849727.jpg?1778535858
ВАРШАВА, 12 мая - ПРАЙМ. Польша начала строить в Балтийском море ветроэлектростанцию мощностью 1,5 ГВт, сообщает радиостанция RMF FM.
"В Балтийском море началась установка опор турбин для одной из крупнейших энергетических инвестиций в Польше - морской ветряной электростанции Baltica 2", - говорится в сообщении.
Уточняется, что после завершения строительства ферма будет обеспечивать электроэнергией до 2,5 миллионов домохозяйств.
В процессе создания ветряной фермы будет установлено 111 опор турбин на 40 километрах польского побережья.
Вслед за опорами турбин на Балтике будут проложены другие элементы ветрофермы, в частности кабели, говорится в сообщении.
Согласно графику, все работы планируется завершить в четвертом квартале 2026 года.
После выхода на проектную мощность ветроферма будет вырабатывать 1,5 ГВт электроэнергии. Ожидается, что на полную мощность она заработает в конце 2027 года.
польша
балтийское море
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, балтийское море
Энергетика, Экономика, ПОЛЬША, Балтийское море
Польша начала строить в Балтийском море ветроэлектростанцию
Польша начала строить в Балтийском море ветроэлектростанцию мощностью 1,5 ГВт
ВАРШАВА, 12 мая - ПРАЙМ. Польша начала строить в Балтийском море ветроэлектростанцию мощностью 1,5 ГВт, сообщает радиостанция RMF FM.
"В Балтийском море началась установка опор турбин для одной из крупнейших энергетических инвестиций в Польше - морской ветряной электростанции Baltica 2", - говорится в сообщении.
Уточняется, что после завершения строительства ферма будет обеспечивать электроэнергией до 2,5 миллионов домохозяйств.
В процессе создания ветряной фермы будет установлено 111 опор турбин на 40 километрах польского побережья.
Вслед за опорами турбин на Балтике будут проложены другие элементы ветрофермы, в частности кабели, говорится в сообщении.
Согласно графику, все работы планируется завершить в четвертом квартале 2026 года.
После выхода на проектную мощность ветроферма будет вырабатывать 1,5 ГВт электроэнергии. Ожидается, что на полную мощность она заработает в конце 2027 года.