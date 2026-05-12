Польша начала строить в Балтийском море ветроэлектростанцию

Польша начала строить в Балтийском море ветроэлектростанцию мощностью 1,5 ГВт, сообщает радиостанция RMF FM. | 12.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-12T00:44+0300

ВАРШАВА, 12 мая - ПРАЙМ. Польша начала строить в Балтийском море ветроэлектростанцию мощностью 1,5 ГВт, сообщает радиостанция RMF FM. "В Балтийском море началась установка опор турбин для одной из крупнейших энергетических инвестиций в Польше - морской ветряной электростанции Baltica 2", - говорится в сообщении. Уточняется, что после завершения строительства ферма будет обеспечивать электроэнергией до 2,5 миллионов домохозяйств. В процессе создания ветряной фермы будет установлено 111 опор турбин на 40 километрах польского побережья. Вслед за опорами турбин на Балтике будут проложены другие элементы ветрофермы, в частности кабели, говорится в сообщении. Согласно графику, все работы планируется завершить в четвертом квартале 2026 года. После выхода на проектную мощность ветроферма будет вырабатывать 1,5 ГВт электроэнергии. Ожидается, что на полную мощность она заработает в конце 2027 года.

