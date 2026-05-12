Мировой рынок полупроводниковых материалов достиг рекордных $73,2 млрд

Выручка мирового рынка полупроводниковых материалов достигла рекордных 73,2 миллиарда долларов в 2025 году, сообщается в релизе отраслевой ассоциации SEMI. | 12.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-12T22:53+0300

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Выручка мирового рынка полупроводниковых материалов достигла рекордных 73,2 миллиарда долларов в 2025 году, сообщается в релизе отраслевой ассоциации SEMI. "Выручка мирового рынка полупроводниковых материалов достигла рекордных 73,2 миллиарда долларов в 2025 году... выросла на 6,8% в годовом исчислении", - говорится в релизе. Отмечается, что рост был обусловлен увеличением объемов производства материалов для изготовления кремниевых пластин и полупроводниковых корпусов, что отражает повышение спроса на передовые технологические решения и производство высокоскоростной памяти. Выручка от материалов для изготовления кремниевых пластин, по данным релиза, выросла на 5,4%, до 45,8 миллиарда долларов, а корпусов - на 9,3%, до 27,4 миллиарда. Тайвань, как отметила организация, стал крупнейшим потребителем полупроводниковых материалов 16-й год подряд, обеспечив выручку в размере 21,7 миллиарда долларов в 2025 году. Китай занял второе место с показателем в 15,6 миллиарда, а Южная Корея - третье с 11,2 миллиарда. Во всех регионах кроме Европы, как указывает SEMI, наблюдался рост по сравнению с прошлым годом. При этом Китай и Северная Америка показали самый сильный рост по отрасли в мире.

