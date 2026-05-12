Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мировой рынок полупроводниковых материалов достиг рекордных $73,2 млрд - 12.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260512/poluprovodniki-869875616.html
Мировой рынок полупроводниковых материалов достиг рекордных $73,2 млрд
Мировой рынок полупроводниковых материалов достиг рекордных $73,2 млрд - 12.05.2026, ПРАЙМ
Мировой рынок полупроводниковых материалов достиг рекордных $73,2 млрд
Выручка мирового рынка полупроводниковых материалов достигла рекордных 73,2 миллиарда долларов в 2025 году, сообщается в релизе отраслевой ассоциации SEMI. | 12.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-12T22:53+0300
2026-05-12T22:53+0300
экономика
технологии
бизнес
китай
тайвань
южная корея
https://cdnn.1prime.ru/img/82801/65/828016581_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3ef9561ba91b545cfa41113940f1e3f5.jpg
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Выручка мирового рынка полупроводниковых материалов достигла рекордных 73,2 миллиарда долларов в 2025 году, сообщается в релизе отраслевой ассоциации SEMI. "Выручка мирового рынка полупроводниковых материалов достигла рекордных 73,2 миллиарда долларов в 2025 году... выросла на 6,8% в годовом исчислении", - говорится в релизе. Отмечается, что рост был обусловлен увеличением объемов производства материалов для изготовления кремниевых пластин и полупроводниковых корпусов, что отражает повышение спроса на передовые технологические решения и производство высокоскоростной памяти. Выручка от материалов для изготовления кремниевых пластин, по данным релиза, выросла на 5,4%, до 45,8 миллиарда долларов, а корпусов - на 9,3%, до 27,4 миллиарда. Тайвань, как отметила организация, стал крупнейшим потребителем полупроводниковых материалов 16-й год подряд, обеспечив выручку в размере 21,7 миллиарда долларов в 2025 году. Китай занял второе место с показателем в 15,6 миллиарда, а Южная Корея - третье с 11,2 миллиарда. Во всех регионах кроме Европы, как указывает SEMI, наблюдался рост по сравнению с прошлым годом. При этом Китай и Северная Америка показали самый сильный рост по отрасли в мире.
https://1prime.ru/20260504/poluprovodnik-869662889.html
китай
тайвань
южная корея
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82801/65/828016581_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_943329b70d66636b57a4f3d769bff910.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, китай, тайвань, южная корея
Экономика, Технологии, Бизнес, КИТАЙ, Тайвань, ЮЖНАЯ КОРЕЯ
22:53 12.05.2026
 
Мировой рынок полупроводниковых материалов достиг рекордных $73,2 млрд

SEMI: выручка мирового рынка полупроводниковых материалов достигла рекордных $73,2 млрд

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПлата
Плата - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2026
Плата. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Выручка мирового рынка полупроводниковых материалов достигла рекордных 73,2 миллиарда долларов в 2025 году, сообщается в релизе отраслевой ассоциации SEMI.
"Выручка мирового рынка полупроводниковых материалов достигла рекордных 73,2 миллиарда долларов в 2025 году... выросла на 6,8% в годовом исчислении", - говорится в релизе.
Отмечается, что рост был обусловлен увеличением объемов производства материалов для изготовления кремниевых пластин и полупроводниковых корпусов, что отражает повышение спроса на передовые технологические решения и производство высокоскоростной памяти.
Выручка от материалов для изготовления кремниевых пластин, по данным релиза, выросла на 5,4%, до 45,8 миллиарда долларов, а корпусов - на 9,3%, до 27,4 миллиарда.
Тайвань, как отметила организация, стал крупнейшим потребителем полупроводниковых материалов 16-й год подряд, обеспечив выручку в размере 21,7 миллиарда долларов в 2025 году. Китай занял второе место с показателем в 15,6 миллиарда, а Южная Корея - третье с 11,2 миллиарда.
Во всех регионах кроме Европы, как указывает SEMI, наблюдался рост по сравнению с прошлым годом. При этом Китай и Северная Америка показали самый сильный рост по отрасли в мире.
Пайка - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2026
В мире выросли продажи полупроводников
4 мая, 16:53
 
ЭкономикаТехнологииБизнесКИТАЙТайваньЮЖНАЯ КОРЕЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала