Приезд Путина к его учительнице стал неожиданностью для персонала гостиницы
2026-05-12T02:17+0300
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Приезд президента России Владимира Путина в гостиницу в центре Москвы, где остановилась его учительница Вера Гуревич, стал для персонала неожиданностью, рассказала РИА Новости администратор гостиницы.
Путин пригласил свою учительницу посетить парад в честь Дня Победы в Москве и погостить несколько дней в столице. Для Гуревич была организована специальная культурная программа, а в понедельник глава государства пригласил ее вместе отужинать в его резиденции. Он сам заехал за ней на автомобиле в гостиницу.
"Возможно, немного", - сказала администратор, отвечая на соответствующий вопрос.
Она добавила, что визит президента был недолгим.
