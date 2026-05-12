Юрист объяснила, когда могут оспорить приватизацию квартиры - 12.05.2026, ПРАЙМ
Юрист объяснила, когда могут оспорить приватизацию квартиры
03:03 12.05.2026
 
Юрист объяснила, когда могут оспорить приватизацию квартиры

Юрист Вострикова назвала основания для оспаривания старой приватизации квартиры

МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Даже старая приватизация квартиры может быть оспорена, если в момент сделки гражданин не понимал значения своих действий. Такое решение укладывается в логику Гражданского кодекса и судебной практики. О том, чем это грозит собственникам и наследникам жилья, агентству “Прайм” рассказала младший партнер юридической фирмы "Ляпунов, Терехин и партнеры" Кристина Вострикова.
В Госдуму внесли проект о сроках исковой давности по приватизации
16 апреля, 17:50
По словам эксперта, приватизация — это сделка, поэтому к ней применяются общие правила о недействительности. Если суд установит, что человек "не мог понимать значение своих действий или руководить ими", такая сделка признается недействительной на основании статьи 177 Гражданского кодекса РФ.
"Если экспертиза подтвердила, что человек не осознавал юридическое значение своих действий, у суда есть основания признать приватизацию недействительной", — подчеркнула Вострикова.
Последствия при этом крайне жесткие: право собственности у граждан не возникает, квартира возвращается в государственную или муниципальную собственность, а проживание возможно только как нанимателя по договору социального найма. Соответственно, наследовать такую квартиру или долю в ней нельзя — она не входит в наследственную массу.
Специального срока давности для оспаривания приватизации нет. Применяются общие правила: по оспоримым сделкам — один год, по ничтожным — три года. Для лиц, не являвшихся стороной сделки, действует предельный десятилетний срок со дня начала исполнения сделки. Именно вопрос давности, по словам Востриковой, часто становится решающим.
В 2026 году обсуждаются законодательные изменения о предельных сроках для оспаривания приватизации, в том числе идея десятилетнего ограничения для таких споров. "Нельзя бесконечно держать под риском квартиры, которые много лет назад вышли из государственной собственности", — отметила юрист.
Главный вывод для граждан и покупателей недвижимости: даже старая приватизация может быть поставлена под сомнение, если есть доказанная неспособность участника понимать значение своих действий. Поэтому при сделках с квартирами, полученными по приватизации — особенно если в истории есть пожилые собственники, наследственные споры или медицинские обстоятельства — важно проверять не только свежую выписку из ЕГРН, но и саму историю возникновения права.
 
