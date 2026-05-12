В Госдуме призвали разработчиков переносить проекты из GitHub - 12.05.2026, ПРАЙМ
В Госдуме призвали разработчиков переносить проекты из GitHub
2026-05-12T18:26+0300
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Отечественным разработчикам следует переносить свои проекты из ресурса GitHub на другие Git-репозитории, считает первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. Роскомнадзор не ограничивает доступ к популярным у программистов ресурсам GitHub в России, заявили ранее журналистам в ведомстве. "Я бы рекомендовал нашим разработчикам срочно переносить свои проекты на другие Git-репозитории. Да, за многие годы (и задолго до прихода Microsoft) GitHub стал не просто отраслевым стандартом, а центральной точкой многих систем. Но от этой зависимости пора уходить – тем более есть хорошие отечественные аналоги", - написал Горелкин в своем канале на платформе "Макс". По его словам, разработчики заметили, что GitHub все чаще оказывается недоступен, а процент неудачных соединений с платформой, которую многие отечественные программисты используют для совместной работы с кодом, превысил 16%. "Интересно, что проблема коснулась только пользователей из РФ – и поскольку РКН сообщает, что не ограничивает работу GitHub, остается лишь один вариант: сознательная дискриминация российских пользователей администрацией платформы", - считает депутат. По мнению Горелкина большинство программистов от политики далеки, и возможно, они не в курсе, что GitHub уже давно принадлежит Microsoft, а эта компания не просто ушла из России, но занимается "откровенным вредительством". "Так что не нужно удивляться проблемам с доступом к GitHub с территории РФ – думаю, что количество неудачных соединений с 16% уже скоро достигнет всех 100%", - подытожил он.
В Госдуме порекомендовали отечественным разработчикам переносить свои проекты из GitHub

