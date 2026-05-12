Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Японский производитель чипсов Calbee переходит на черно-белую упаковку - 12.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260512/proizvoditel-869852361.html
Японский производитель чипсов Calbee переходит на черно-белую упаковку
Японский производитель чипсов Calbee переходит на черно-белую упаковку - 12.05.2026, ПРАЙМ
Японский производитель чипсов Calbee переходит на черно-белую упаковку
Крупнейший японский производитель чипсов Calbee переходит на черно-белую упаковку из-за перебоев с поставками печатных чернил на фоне ситуации вокруг Ирана,... | 12.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-12T05:03+0300
2026-05-12T05:03+0300
бизнес
промышленность
япония
ближний восток
иран
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869852361.jpg?1778551436
ТОКИО, 12 мая - ПРАЙМ. Крупнейший японский производитель чипсов Calbee переходит на черно-белую упаковку из-за перебоев с поставками печатных чернил на фоне ситуации вокруг Ирана, сообщил телеканал TV Asahi. По данным канала, изменения коснутся 14 наименований, в том числе популярных чипсов нескольких вкусов и креветочных снеков "Каппа-эби-сэн" от Calbee. Так, начиная с 25 мая, по мере распродажи цветных упаковок они будут постепенно заменяться черно-белыми, уточнил телеканал. Причиной канал назвал нехватку нафты, из которой производятся печатные чернила. Около 40% нафты Япония импортирует с Ближнего Востока, при этом правительство продолжает настаивать, что дефицита нет. "Что касается печатных чернил и нафты, то на данный момент сообщений о немедленных проблемах с поставками не поступало, и мы считаем, что необходимый объем, в целом, по стране обеспечен", - заявил в ходе пресс-конференции заместитель генерального секретаря правительства Японии Кэй Сато. Япония на 94% зависит от поставок нефти из стран Ближнего Востока. Почти весь этот объем идет через Ормузский пролив.
япония
ближний восток
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, промышленность, япония, ближний восток, иран
Бизнес, Промышленность, ЯПОНИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ИРАН
05:03 12.05.2026
 
Японский производитель чипсов Calbee переходит на черно-белую упаковку

TV Asahi: японский производитель чипсов Calbee переходит на черно-белую упаковку

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ТОКИО, 12 мая - ПРАЙМ. Крупнейший японский производитель чипсов Calbee переходит на черно-белую упаковку из-за перебоев с поставками печатных чернил на фоне ситуации вокруг Ирана, сообщил телеканал TV Asahi.
По данным канала, изменения коснутся 14 наименований, в том числе популярных чипсов нескольких вкусов и креветочных снеков "Каппа-эби-сэн" от Calbee. Так, начиная с 25 мая, по мере распродажи цветных упаковок они будут постепенно заменяться черно-белыми, уточнил телеканал. Причиной канал назвал нехватку нафты, из которой производятся печатные чернила. Около 40% нафты Япония импортирует с Ближнего Востока, при этом правительство продолжает настаивать, что дефицита нет.
"Что касается печатных чернил и нафты, то на данный момент сообщений о немедленных проблемах с поставками не поступало, и мы считаем, что необходимый объем, в целом, по стране обеспечен", - заявил в ходе пресс-конференции заместитель генерального секретаря правительства Японии Кэй Сато.
Япония на 94% зависит от поставок нефти из стран Ближнего Востока. Почти весь этот объем идет через Ормузский пролив.
 
БизнесПромышленностьЯПОНИЯБЛИЖНИЙ ВОСТОКИРАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала