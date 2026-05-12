Японский производитель чипсов Calbee переходит на черно-белую упаковку

2026-05-12T05:03+0300

ТОКИО, 12 мая - ПРАЙМ. Крупнейший японский производитель чипсов Calbee переходит на черно-белую упаковку из-за перебоев с поставками печатных чернил на фоне ситуации вокруг Ирана, сообщил телеканал TV Asahi. По данным канала, изменения коснутся 14 наименований, в том числе популярных чипсов нескольких вкусов и креветочных снеков "Каппа-эби-сэн" от Calbee. Так, начиная с 25 мая, по мере распродажи цветных упаковок они будут постепенно заменяться черно-белыми, уточнил телеканал. Причиной канал назвал нехватку нафты, из которой производятся печатные чернила. Около 40% нафты Япония импортирует с Ближнего Востока, при этом правительство продолжает настаивать, что дефицита нет. "Что касается печатных чернил и нафты, то на данный момент сообщений о немедленных проблемах с поставками не поступало, и мы считаем, что необходимый объем, в целом, по стране обеспечен", - заявил в ходе пресс-конференции заместитель генерального секретаря правительства Японии Кэй Сато. Япония на 94% зависит от поставок нефти из стран Ближнего Востока. Почти весь этот объем идет через Ормузский пролив.

