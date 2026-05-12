Россия останется крупнейшим экспортером пшеницы, заявил Минсельхоз США

2026-05-12T22:19+0300

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Мировое производство пшеницы в сезоне 2026-2027 годов будет ниже рекорда прошлого сезона, Россия останется крупнейшим экспортером, прогнозируется в докладе минсельхоза США. "Мировое производство пшеницы в 2026-2027 годах ожидается на уровне 819,1 миллиона тонн, что на 24,8 миллиона ниже рекордного урожая 2025-2026 годов", - говорится в релизе. Наиболее значительное сокращение ожидается среди крупнейших экспортеров, таких как США (-11,5 миллиона тонн, или 21%), Евросоюз (-9,1 миллиона тонн, 6%), Аргентина (-6,9 миллиона тонн, 25%), Австралия (-6 миллиона тонн, 17%), Канада (- 5 миллионов тонн, 12%), Казахстан (-4,3 миллиона тонн, 22%) и Россия (-4,3 миллиона тонн, 5%). В текущем сезоне также ожидается снижение потребления пшеницы на кормовые и прочие остаточные нужды в Китае, ЕС, России и Казахстане. В то же время это будет частично компенсировано ростом потребления в Индии. Кроме того, потребление зерна в продовольственных целях, на семена и для промышленной переработки, согласно прогнозам американского минсельхоза, увеличится, преимущественно в Индии. Снижение конечных запасов этого зерна в сезоне 2026-2027 годов составит 1%. Ведомство также ожидает сокращения мирового спроса на импорт пшеницы, причем значительное снижение ожидается в странах Северной Африки и Ближнего Востока, где прогнозируется рост собственного производства. В Марокко, Турции, Узбекистане, Иране, Сирии, Алжире и Великобритании также ожидается сокращение импорта на фоне существенного восстановления внутреннего производства. Прогнозируется, что Индонезия и Египет разделят статус крупнейших мировых импортеров пшеницы - по 12,5 миллионов тонн каждая страна. При этом Россия останется крупнейшим мировым экспортером пшеницы - объем поставок в 2026-2027 годах прогнозируется на уровне 47 миллионов тонн, что выше пересмотренного прогноза на прошлый сезон, поскольку значительные запасы поддерживают уровень экспорта даже при снижении производства. Существенное сокращение производства у ведущих мировых экспортеров приведет к общему снижению объемов мировой торговли. При этом ЕС и Украина также, как ожидается, покажут небольшой рост экспорта благодаря конкурентоспособным ценам и достаточным переходящим запасам. Снижение экспорта прогнозируется для таких стран, как Аргентина, Казахстан, Канада, США и Австралия.

