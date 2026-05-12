В отеле, куда Путин заехал на Aurus, рассказали о реакции на приезд президента - 12.05.2026, ПРАЙМ

Персонал гостиницы, куда президент РФ Владимир Путин заехал за своей учительницей Верой Гуревич на Aurus, отреагировал на приезд главы государства спокойно и... | 12.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Персонал гостиницы, куда президент РФ Владимир Путин заехал за своей учительницей Верой Гуревич на Aurus, отреагировал на приезд главы государства спокойно и профессионально, рассказала РИА Новости администратор гостиницы. Путин пригласил свою учительницу посетить парад в честь Дня Победы в Москве и погостить несколько дней в столице. Для Гуревич была организована специальная культурная программа, а в понедельник глава государства пригласил ее вместе отужинать в его резиденции. Он сам заехал за ней на автомобиле в отель. "Спокойно, профессионально", - сказала администратор, отвечая на соответствующий вопрос. Она добавила, что номер, в котором останавливалась Гуревич, доступен для проживания всем желающим.

