Путин плотно занимается вопросами экономики, заявил Песков

Президент России Владимир Путин плотно занимается вопросами экономической проблематики, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. | 12.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин плотно занимается вопросами экономической проблематики, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак в интервью "Ведомостям" заявил, что рост экономики России в 2026 году прогнозируется на уровне 0,4%, в последующие годы ожидается восстановление темпов роста от 1,4% в 2027 году до 2,4% в 2029 году. "Президент плотно очень занимается экономической проблематикой. Он проводит регулярные совещания с кабинетом министров", - сказал Песков журналистам.

