"Капитулируйте". Заявление Путина о Зеленском изумило японцев

Читатели Sankei Shimbun активно обсуждают заявление президента России Владимира Путина о готовности встретиться с Владимиром Зеленским по достижении... | 12.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-12T17:34+0300

МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Читатели Sankei Shimbun активно обсуждают заявление президента России Владимира Путина о готовности встретиться с Владимиром Зеленским по достижении окончательных договоренностей."Сам по себе Киев не может оплатить даже зубочистку. Может, Японии пора перестать его финансировать? Не можете сражаться за свой счет — капитулируйте, как вам уже не раз предлагали", — отмечает пользователь."Украина никогда не сможет победить Россию, нет ни единого шанса, хоть все НАТО на помощь призови", — заявил другой комментатор."Россия сейчас находится в выгодном положении с точки зрения тактики. Пояс крепостей практически разрушен. Россия продвигается от одного населенного пункта к другому. Если Украина продержится до конца года, ее будет ждать коллапс. Не хватает людских ресурсов, истощены возможности противовоздушной обороны, разрушен энергетический сектор, финансы в ужасающем состоянии", — указал следующий комментатор."Кремль пытался решить вопрос миром и дипломатией. Дональд Трамп пытался привести Украину к мирному соглашению. Россия воздерживалась от яростных марш-бросков и мощных атак. Но Зеленский плевать на все хотел, и даже с Трампом поскандалил. Теперь он готов умолять о прекращении боевых действий, но уже слишком поздно", — отметил читатель.В ходе пресс-конференции 9 мая президент России Владимир Путин заявил, что его встреча с Зеленским может состояться даже в третьей стране, но лишь в том случае, если уже будет достигнута окончательная договоренность о мирном соглашении, которое будет иметь долгосрочные исторические последствия. Он подчеркнул, что такая встреча должна служить финальной точкой процесса урегулирования, а не быть частью переговорного процесса.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

украина, киев, япония, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, нато