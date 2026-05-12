"Капитулируйте". Заявление Путина о Зеленском изумило японцев - 12.05.2026, ПРАЙМ
"Капитулируйте". Заявление Путина о Зеленском изумило японцев
украина
киев
япония
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
нато
17:34 12.05.2026
 

"Капитулируйте". Заявление Путина о Зеленском изумило японцев

МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Читатели Sankei Shimbun активно обсуждают заявление президента России Владимира Путина о готовности встретиться с Владимиром Зеленским по достижении окончательных договоренностей.
"Сам по себе Киев не может оплатить даже зубочистку. Может, Японии пора перестать его финансировать? Не можете сражаться за свой счет — капитулируйте, как вам уже не раз предлагали", — отмечает пользователь.
"Украина никогда не сможет победить Россию, нет ни единого шанса, хоть все НАТО на помощь призови", — заявил другой комментатор.
"Россия сейчас находится в выгодном положении с точки зрения тактики. Пояс крепостей практически разрушен. Россия продвигается от одного населенного пункта к другому. Если Украина продержится до конца года, ее будет ждать коллапс. Не хватает людских ресурсов, истощены возможности противовоздушной обороны, разрушен энергетический сектор, финансы в ужасающем состоянии", — указал следующий комментатор.
"Кремль пытался решить вопрос миром и дипломатией. Дональд Трамп пытался привести Украину к мирному соглашению. Россия воздерживалась от яростных марш-бросков и мощных атак. Но Зеленский плевать на все хотел, и даже с Трампом поскандалил. Теперь он готов умолять о прекращении боевых действий, но уже слишком поздно", — отметил читатель.
В ходе пресс-конференции 9 мая президент России Владимир Путин заявил, что его встреча с Зеленским может состояться даже в третьей стране, но лишь в том случае, если уже будет достигнута окончательная договоренность о мирном соглашении, которое будет иметь долгосрочные исторические последствия. Он подчеркнул, что такая встреча должна служить финальной точкой процесса урегулирования, а не быть частью переговорного процесса.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
