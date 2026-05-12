https://1prime.ru/20260512/rabotodateli-869851595.html
Опрос: 21% работодателей повысили зарплаты сотрудникам в I квартале
Опрос: 21% работодателей повысили зарплаты сотрудникам в I квартале - 12.05.2026, ПРАЙМ
Опрос: 21% работодателей повысили зарплаты сотрудникам в I квартале
Пятая часть (21%) опрошенных работодателей России повысили зарплаты сотрудникам в первом квартале 2026 года, следует из результатов опроса сервисов "Работа.ру"... | 12.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-12T03:21+0300
2026-05-12T03:21+0300
2026-05-12T03:21+0300
экономика
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869851595.jpg?1778545284
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Пятая часть (21%) опрошенных работодателей России повысили зарплаты сотрудникам в первом квартале 2026 года, следует из результатов опроса сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор", которые есть в распоряжении РИА Новости.
"В I квартале 2026 года повышение зарплат сотрудникам отметили 21% работодателей", - говорится в исследовании.
Уточняется, что сокращение зарплат в первом квартале отметили 15% компаний. Кроме того, 28% организаций чаще всего фиксировали снижение числа клиентов и заказчиков в сравнении с прошлым годом, а 17% отмечали рост этих показателей.
Еще 13% руководителей открыли новые направления работы, 8% опрошенных сокращали их. У 12% изменений не было, а 10% указали другие варианты.
Опрос проходил среди более 3,2 тысячи жителей из всех регионов России.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
Опрос: 21% работодателей повысили зарплаты сотрудникам в I квартале
"Работа.ру": 21% работодателей повысили зарплаты сотрудникам в I квартале
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Пятая часть (21%) опрошенных работодателей России повысили зарплаты сотрудникам в первом квартале 2026 года, следует из результатов опроса сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор", которые есть в распоряжении РИА Новости.
"В I квартале 2026 года повышение зарплат сотрудникам отметили 21% работодателей", - говорится в исследовании.
Уточняется, что сокращение зарплат в первом квартале отметили 15% компаний. Кроме того, 28% организаций чаще всего фиксировали снижение числа клиентов и заказчиков в сравнении с прошлым годом, а 17% отмечали рост этих показателей.
Еще 13% руководителей открыли новые направления работы, 8% опрошенных сокращали их. У 12% изменений не было, а 10% указали другие варианты.
Опрос проходил среди более 3,2 тысячи жителей из всех регионов России.