Опрос: 21% работодателей повысили зарплаты сотрудникам в I квартале - 12.05.2026, ПРАЙМ
Опрос: 21% работодателей повысили зарплаты сотрудникам в I квартале
Опрос: 21% работодателей повысили зарплаты сотрудникам в I квартале

"Работа.ру": 21% работодателей повысили зарплаты сотрудникам в I квартале

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Пятая часть (21%) опрошенных работодателей России повысили зарплаты сотрудникам в первом квартале 2026 года, следует из результатов опроса сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор", которые есть в распоряжении РИА Новости.
"В I квартале 2026 года повышение зарплат сотрудникам отметили 21% работодателей", - говорится в исследовании.
Уточняется, что сокращение зарплат в первом квартале отметили 15% компаний. Кроме того, 28% организаций чаще всего фиксировали снижение числа клиентов и заказчиков в сравнении с прошлым годом, а 17% отмечали рост этих показателей.
Еще 13% руководителей открыли новые направления работы, 8% опрошенных сокращали их. У 12% изменений не было, а 10% указали другие варианты.
Опрос проходил среди более 3,2 тысячи жителей из всех регионов России.
 
