https://1prime.ru/20260512/reshetnikov-869873429.html

Экономика всегда развивается циклично, заявил Решетников

Экономика всегда развивается циклично, заявил Решетников - 12.05.2026, ПРАЙМ

Экономика всегда развивается циклично, заявил Решетников

Экономика всегда развивается циклично, за периодами роста следует фаза стабилизации, заявил министр экономического развития России Максим Решетников на встрече... | 12.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-12T21:30+0300

2026-05-12T21:30+0300

2026-05-12T21:30+0300

экономика

россия

рф

максим решетников

владимир путин

александр новак

ведомости

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/0c/869872345_0:0:3081:1733_1920x0_80_0_0_92faed6cab79fc804f3bd9d860922299.jpg

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Экономика всегда развивается циклично, за периодами роста следует фаза стабилизации, заявил министр экономического развития России Максим Решетников на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Понимаю, что многих, и бизнес, волнует текущая ситуация в экономике, но надо понимать, что экономика всегда развивается циклично, и за периодами такого большого роста, а все-таки тот период, который мы прошли, это ощутимый рост, всегда следует фаза стабилизации и определенной структурной донастройки, структурной перестройки, то, что мы сейчас наблюдаем", - сказал Решетников. По прогнозу Минэкономразвития, в текущем году рост ВВП России замедлится до 0,4% с 1% в 2025 году. В 2023-2024 годах темпы роста экономики страны превышали 4%. Во вторник в интервью газете "Ведомости" вице-премьер России Александр Новак также говорил, что после периода высокого роста всегда идет корректировка и это нормальный этап для экономики. По его словам, на данном этапе необходимо уделять особое внимание управлению рисками, чтобы обеспечить более быстрый переход к очередному периоду высокого роста.

https://1prime.ru/20260512/putin-869872574.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, максим решетников, владимир путин, александр новак, ведомости