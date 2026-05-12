Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экономика всегда развивается циклично, заявил Решетников - 12.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260512/reshetnikov-869873429.html
Экономика всегда развивается циклично, заявил Решетников
Экономика всегда развивается циклично, заявил Решетников - 12.05.2026, ПРАЙМ
Экономика всегда развивается циклично, заявил Решетников
Экономика всегда развивается циклично, за периодами роста следует фаза стабилизации, заявил министр экономического развития России Максим Решетников на встрече... | 12.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-12T21:30+0300
2026-05-12T21:30+0300
экономика
россия
рф
максим решетников
владимир путин
александр новак
ведомости
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/0c/869872345_0:0:3081:1733_1920x0_80_0_0_92faed6cab79fc804f3bd9d860922299.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Экономика всегда развивается циклично, за периодами роста следует фаза стабилизации, заявил министр экономического развития России Максим Решетников на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Понимаю, что многих, и бизнес, волнует текущая ситуация в экономике, но надо понимать, что экономика всегда развивается циклично, и за периодами такого большого роста, а все-таки тот период, который мы прошли, это ощутимый рост, всегда следует фаза стабилизации и определенной структурной донастройки, структурной перестройки, то, что мы сейчас наблюдаем", - сказал Решетников. По прогнозу Минэкономразвития, в текущем году рост ВВП России замедлится до 0,4% с 1% в 2025 году. В 2023-2024 годах темпы роста экономики страны превышали 4%. Во вторник в интервью газете "Ведомости" вице-премьер России Александр Новак также говорил, что после периода высокого роста всегда идет корректировка и это нормальный этап для экономики. По его словам, на данном этапе необходимо уделять особое внимание управлению рисками, чтобы обеспечить более быстрый переход к очередному периоду высокого роста.
https://1prime.ru/20260512/putin-869872574.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/0c/869872345_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_a9d5ecf257ef9e8b838d79df7ed8e2ed.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, максим решетников, владимир путин, александр новак, ведомости
Экономика, РОССИЯ, РФ, Максим Решетников, Владимир Путин, Александр Новак, Ведомости
21:30 12.05.2026
 
Экономика всегда развивается циклично, заявил Решетников

Глава Минэкономразвития Решетников заявил, что экономика всегда развивается циклично

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле
Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2026
Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Экономика всегда развивается циклично, за периодами роста следует фаза стабилизации, заявил министр экономического развития России Максим Решетников на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Понимаю, что многих, и бизнес, волнует текущая ситуация в экономике, но надо понимать, что экономика всегда развивается циклично, и за периодами такого большого роста, а все-таки тот период, который мы прошли, это ощутимый рост, всегда следует фаза стабилизации и определенной структурной донастройки, структурной перестройки, то, что мы сейчас наблюдаем", - сказал Решетников.
По прогнозу Минэкономразвития, в текущем году рост ВВП России замедлится до 0,4% с 1% в 2025 году. В 2023-2024 годах темпы роста экономики страны превышали 4%.
Во вторник в интервью газете "Ведомости" вице-премьер России Александр Новак также говорил, что после периода высокого роста всегда идет корректировка и это нормальный этап для экономики. По его словам, на данном этапе необходимо уделять особое внимание управлению рисками, чтобы обеспечить более быстрый переход к очередному периоду высокого роста.
Президент России Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2026
Путин анонсировал совещание по экономическим вопросам
20:51
 
ЭкономикаРОССИЯРФМаксим РешетниковВладимир ПутинАлександр НовакВедомости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала