Экономика всегда развивается циклично, заявил Решетников

Глава Минэкономразвития Решетников заявил, что экономика всегда развивается циклично
Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Экономика всегда развивается циклично, за периодами роста следует фаза стабилизации, заявил министр экономического развития России Максим Решетников на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Понимаю, что многих, и бизнес, волнует текущая ситуация в экономике, но надо понимать, что экономика всегда развивается циклично, и за периодами такого большого роста, а все-таки тот период, который мы прошли, это ощутимый рост, всегда следует фаза стабилизации и определенной структурной донастройки, структурной перестройки, то, что мы сейчас наблюдаем", - сказал Решетников.
По прогнозу Минэкономразвития, в текущем году рост ВВП России замедлится до 0,4% с 1% в 2025 году. В 2023-2024 годах темпы роста экономики страны превышали 4%.
Во вторник в интервью газете "Ведомости" вице-премьер России Александр Новак также говорил, что после периода высокого роста всегда идет корректировка и это нормальный этап для экономики. По его словам, на данном этапе необходимо уделять особое внимание управлению рисками, чтобы обеспечить более быстрый переход к очередному периоду высокого роста.