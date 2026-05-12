Решетников рассказал о платформенной экономике в России - 12.05.2026, ПРАЙМ
Решетников рассказал о платформенной экономике в России
Решетников рассказал о платформенной экономике в России
2026-05-12T22:40+0300
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Один миллион компаний вовлечены в платформенную экономику в России, заявил министр экономического развития Максим Решетников на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Платформенная экономика – это 1 миллион компаний, которые работают и которые, по большому счету, зависят от десятка платформ, и они маленькие, а те - суперкрупные. Поэтому надо находить баланс", - сказал министр. Он напомнил, что уже был принят закон о платформенной экономике. "И мы достаточно сильно платформы призвали к порядку. И они тоже очень быстро растут, поэтому, может быть, не всегда понимают, какое гигантское влияние на хозяйство страны они оказывают. Поэтому мы аккуратно стараемся (действовать - ред.) в режиме не запретов, а в режиме лучших практик", - добавил Решетников. В конце июля прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон о платформенной экономике в России, который регулирует деятельность цифровых платформ, выступающих посредниками при совершении сделок и предоставляющих возможность оплаты товаров, работ или услуг. Также подписан и закон-спутник об изменениях в законодательство, устанавливающих требования к операторам посреднических цифровых платформ и продавцам на них. Эти изменения необходимы для реализации закона о регулировании платформенной экономики. Оба документа вступают в силу с 1 октября 2026 года.
22:40 12.05.2026
 
