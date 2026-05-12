В России могут появиться более десяти новых медицинских специальностей - 12.05.2026, ПРАЙМ
В России могут появиться более десяти новых медицинских специальностей
2026-05-12T02:51+0300
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Более десяти новых медицинских специальностей и должностей могут появиться в России с 1 сентября, следует из проекта приказа Минздрава Российской Федерации, с которым ознакомилось РИА Новости. Согласно документу, в перечень предлагается включить новые специальности, такие как медицинская биология, медицинская логопедия, медицинская психология, медицинская физика, медицинская эмбриология, медицинский массаж, нейропсихология, нутрициология, физическая реабилитация, химическая экспертиза и эргореабилитация. Также, исходя из проекта, с 1 сентября в номенклатуре должностей медицинских и фармацевтических работников должны появиться врач по медицине здорового долголетия и нутрициолог. Кроме того, из перечня планируется исключение ряда специальностей, так как они устарели и потеряли свою злободневность: среди них есть врач-диабетолог, врач-офтальмолог-протезист, врач-педиатр городской (районный), врач-психиатр подростковый, врач-сексолог, врач-сурдолог-протезист, врач-терапевт подростковый, зоолог, энтомолог, фельдшер-нарколог и другие. Функции данных специалистов передадут в более развернутые специальности, добавляется в документе. Те специалисты, которые были приняты на перечисленные должности до определенного срока, продолжат свою работу, уточняется в проекте приказа.​
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Более десяти новых медицинских специальностей и должностей могут появиться в России с 1 сентября, следует из проекта приказа Минздрава Российской Федерации, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно документу, в перечень предлагается включить новые специальности, такие как медицинская биология, медицинская логопедия, медицинская психология, медицинская физика, медицинская эмбриология, медицинский массаж, нейропсихология, нутрициология, физическая реабилитация, химическая экспертиза и эргореабилитация. Также, исходя из проекта, с 1 сентября в номенклатуре должностей медицинских и фармацевтических работников должны появиться врач по медицине здорового долголетия и нутрициолог.
Кроме того, из перечня планируется исключение ряда специальностей, так как они устарели и потеряли свою злободневность: среди них есть врач-диабетолог, врач-офтальмолог-протезист, врач-педиатр городской (районный), врач-психиатр подростковый, врач-сексолог, врач-сурдолог-протезист, врач-терапевт подростковый, зоолог, энтомолог, фельдшер-нарколог и другие.
Функции данных специалистов передадут в более развернутые специальности, добавляется в документе. Те специалисты, которые были приняты на перечисленные должности до определенного срока, продолжат свою работу, уточняется в проекте приказа.​
 
