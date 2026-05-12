В России число пунктов выдачи заказов маркетплейсов выросло на 25%
2026-05-12T06:22+0300
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Количество пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов в России выросло за год на 25% - до 231,1 тысячи точек, сообщили РИА Недвижимость в сервисе "Яндекс Карты".
"На 31 марта 2026 года в России открыто 231,1 тысячи пунктов выдачи заказов. Это на 25% больше по сравнению с мартом прошлого года, тогда количество ПВЗ достигало 185 тысяч", - рассказал представитель сервиса, отметив, что в Московском регионе количество ПВЗ увеличилось за год на 13% - до 37,7 тысячи точек.
Как сообщили в пресс-службе RWB, к концу первого квартала количество ПВЗ Wildberries в Москве выросло в годовом исчислении на 30%, а в России в целом - на 26%. По словам представителя RWB, по итогам 2025 года число ПВЗ маркетплейса превысило 94 тысячи, увеличившись на 43%, но в компании считают, что плотность пунктов выдачи даже в городах-миллионниках еще недостаточна.
В России в настоящее время насчитывается более 85 тысяч ПВЗ Ozon (+20% за год), почти половина из них работает в населенных пунктах с численностью населения менее 50 тысяч человек, рассказали в компании, уточнив, что в Москве за последние 12 месяцев маркетплейс нарастил сеть ПВЗ на 80% - до 5,5 тысячи пунктов.
По данным "Авито", за год количество объявлений о продаже действующих ПВЗ как готового бизнеса выросло на 42%, а число откликов на такие объявления - в 35 раз.
"Предприниматели ищут возможность приобрести уже работающий пункт выдачи заказов, чтобы войти в бизнес с минимальными рисками и понятной моделью доходов. Если сопоставлять с предыдущим кварталом, то количество предложений о продаже пунктов выдачи заказов выросло в стране на 17%, а спрос увеличился на 19%, что подтверждает высокую ликвидность этого формата. Средняя стоимость пункта выдачи заказов в России составляет сегодня примерно 497 тысяч рублей", - привел данные директор направления "Авито Бизнес 360" Александр Мирской.
Запуск ПВЗ по-прежнему остается привлекательной формой бизнеса из-за таких факторов, как низкий порог входа, минимальные требования к открытию и возможность быстрого старта, заявили в RWB.
Вместе с тем основатель аналитического агентства Infoline Иван Федяков называет бизнес ПВЗ в текущих реалиях малодоходным и неперспективным из-за возросших требований к содержанию и функционированию пунктов выдачи ПВЗ и небольших вознаграждений. Если сейчас на "Авито" ПВЗ как бизнес продают в среднем примерно за 500 тысяч рублей, то ранее ценники варьировались в диапазоне от 1 до 2 миллионов рублей, обратил внимание он.
"Это далеко не самый доходный бизнес, а если платить, как положено, все налоги, то даже убыточный. На мой взгляд, активного спроса на ПВЗ нет. Возможно, есть тенденция к консолидации и формированию сетей ПВЗ, но она тоже не массовая. Кроме того, в крупных городах высокая конкуренция, поэтому о перспективах роста говорить не приходится", - подчеркнул Федяков.
