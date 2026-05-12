Россия в 2025 году ввезла больше всего сладостей из Германии - 12.05.2026, ПРАЙМ
Россия в 2025 году ввезла больше всего сладостей из Германии
Россия больше всего сладостей в 2025 году ввезла из Германии: поставки достигли почти 350 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости на основе открытых данных. | 12.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-12T06:28+0300
Россия в 2025 году ввезла из Германии почти 350 миллионов долларов

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Россия больше всего сладостей в 2025 году ввезла из Германии: поставки достигли почти 350 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости на основе открытых данных.
Так, по итогам прошедшего года российские компании ввезли шоколад, карамель и сладкую выпечку из Германии на 345,9 миллиона долларов. В топ-3 крупнейших поставщиков сладостей также вошли Италия (162,1 миллиона долларов) и Китай (151,4 миллиона долларов).
Вслед за ними по сумме "сладкого" экспорта расположились Турция (151 миллион долларов) и Польша (146,8 миллиона долларов).
Шестой по поставкам страной стал Казахстан (107,9 миллиона долларов), а седьмой - Бельгия (106,7 миллиона долларов). Примерно в пять раз меньше уже экспортировали сладостей Болгария (25,7 миллиона долларов), Литва (23,8 миллиона долларов) и Испания (18,8 миллиона долларов).
Согласно подсчетам агентства, Россия в 2025 году покупала сладости более чем у 30 стран мира. На крупные суммы были ввезены сладости из ряда азиатских стран: из Южной Кореи - на 10,8 миллиона долларов, из Японии - на 3,3 миллиона долларов, из Малайзии - на 3,1 миллиона долларов, а также из Индонезии - на 3 миллиона долларов.
Миллионных сумм достиг импорт из стран СНГ: Азербайджан поставил сладостей на 2,1 миллиона долларов, а Киргизия - на 1,3 миллиона долларов.
Одновременно с этим зафиксированы поставки из стран Южной Америки (Бразилия - 384,8 тысячи долларов) и Африки (Египет - 7,6 тысячи долларов).
В целом по итогам 2025 года РФ импортировала сладостей примерно на 1,3 миллиарда долларов.
 
