Россия вдвое сократила импорт кофе из Бразилии в апреле
2026-05-12T07:16+0300
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Россия в апреле более чем вдвое в месячном выражении сократила импорт кофе из Бразилии - примерно до 19 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным бразильской статслужбы.
Так, в апреле российские компании ввезли бразильский кофе на 18,7 миллиона долларов против 45,3 миллиона в марте. Таким образом, импорт упал в 2,4 раза за месяц.
Согласно расчетам, сумма поставок упала до минимума с сентября 2025 года, когда кофе было ввезено на 13 миллионов долларов.
По итогам апреля доля РФ от всего импорта составила 1,7%. Больше всего бразильского кофе купили Германия (14,4% от всех поставок), Италия (14,1%) и США (12,7%).
