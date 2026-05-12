Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия вдвое сократила импорт кофе из Бразилии в апреле - 12.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260512/rossija-869854784.html
Россия вдвое сократила импорт кофе из Бразилии в апреле
Россия вдвое сократила импорт кофе из Бразилии в апреле - 12.05.2026, ПРАЙМ
Россия вдвое сократила импорт кофе из Бразилии в апреле
Россия в апреле более чем вдвое в месячном выражении сократила импорт кофе из Бразилии - примерно до 19 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным... | 12.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-12T07:16+0300
2026-05-12T07:16+0300
экономика
бизнес
россия
бразилия
рф
германия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869854784.jpg?1778559412
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Россия в апреле более чем вдвое в месячном выражении сократила импорт кофе из Бразилии - примерно до 19 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным бразильской статслужбы. Так, в апреле российские компании ввезли бразильский кофе на 18,7 миллиона долларов против 45,3 миллиона в марте. Таким образом, импорт упал в 2,4 раза за месяц. Согласно расчетам, сумма поставок упала до минимума с сентября 2025 года, когда кофе было ввезено на 13 миллионов долларов. По итогам апреля доля РФ от всего импорта составила 1,7%. Больше всего бразильского кофе купили Германия (14,4% от всех поставок), Италия (14,1%) и США (12,7%).
бразилия
рф
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, бразилия, рф, германия
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, РФ, ГЕРМАНИЯ
07:16 12.05.2026
 
Россия вдвое сократила импорт кофе из Бразилии в апреле

Россия в апреле вдвое сократила импорт кофе из Бразилии

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Россия в апреле более чем вдвое в месячном выражении сократила импорт кофе из Бразилии - примерно до 19 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным бразильской статслужбы.
Так, в апреле российские компании ввезли бразильский кофе на 18,7 миллиона долларов против 45,3 миллиона в марте. Таким образом, импорт упал в 2,4 раза за месяц.
Согласно расчетам, сумма поставок упала до минимума с сентября 2025 года, когда кофе было ввезено на 13 миллионов долларов.
По итогам апреля доля РФ от всего импорта составила 1,7%. Больше всего бразильского кофе купили Германия (14,4% от всех поставок), Италия (14,1%) и США (12,7%).
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯБРАЗИЛИЯРФГЕРМАНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала