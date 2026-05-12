"Как можно скорее". В Германии выступили со призывом в отношении России - 12.05.2026, ПРАЙМ
"Как можно скорее". В Германии выступили со призывом в отношении России - 12.05.2026, ПРАЙМ
15:57 12.05.2026
 
"Как можно скорее". В Германии выступили со призывом в отношении России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2026
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Европа должна в ближайшее время решить, кого назначить своим представителем для переговоров с Россией после отказа поддержать бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, сообщает Berliner Zeitung.
"Отвергнуть Шрёдера легко. <…> Однако если его кандидатура исключена, Мерц и фон дер Ляйен должны предложить другие, и как можно скорее", — сообщается в материале.
Автор статьи отметил, что до тех пор, пока Германия и Европа не назначат своих представителей, Соединенные Штаты будут сохранять лидирующую роль в мирном процессе, даже несмотря на переключение внимания на конфликт с Ираном.
В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что президент готов к переговорам со всеми, включая представителей Евросоюза. По его словам, инициатива по свертыванию отношений с ЕС не исходила от российской стороны; это решение пришло из Брюсселя и отдельных столиц Европы.
Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в субботу, выразил предпочтение в пользу бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, но подчеркнул, что европейцы должны сами выбрать лидера, которому они доверяют и который не делал бы резких заявлений в адрес Москвы.
