https://1prime.ru/20260512/rossiya-869864338.html

"Как можно скорее". В Германии выступили со призывом в отношении России

"Как можно скорее". В Германии выступили со призывом в отношении России - 12.05.2026, ПРАЙМ

"Как можно скорее". В Германии выступили со призывом в отношении России

Европа должна в ближайшее время решить, кого назначить своим представителем для переговоров с Россией после отказа поддержать бывшего канцлера Германии Герхарда | 12.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-12T15:57+0300

2026-05-12T15:57+0300

2026-05-12T15:57+0300

переговоры

германия

европа

иран

владимир путин

дмитрий песков

герхард шредер

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/83810/78/838107809_0:17:3610:2048_1920x0_80_0_0_248385f8f1a2fec42e08ccc0005b383c.jpg

МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Европа должна в ближайшее время решить, кого назначить своим представителем для переговоров с Россией после отказа поддержать бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, сообщает Berliner Zeitung. "Отвергнуть Шрёдера легко. <…> Однако если его кандидатура исключена, Мерц и фон дер Ляйен должны предложить другие, и как можно скорее", — сообщается в материале.Автор статьи отметил, что до тех пор, пока Германия и Европа не назначат своих представителей, Соединенные Штаты будут сохранять лидирующую роль в мирном процессе, даже несмотря на переключение внимания на конфликт с Ираном. В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что президент готов к переговорам со всеми, включая представителей Евросоюза. По его словам, инициатива по свертыванию отношений с ЕС не исходила от российской стороны; это решение пришло из Брюсселя и отдельных столиц Европы. Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в субботу, выразил предпочтение в пользу бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, но подчеркнул, что европейцы должны сами выбрать лидера, которому они доверяют и который не делал бы резких заявлений в адрес Москвы.

https://1prime.ru/20260512/ukraina-869859382.html

https://1prime.ru/20260510/putin-869821911.html

германия

европа

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

переговоры, германия, европа, иран, владимир путин, дмитрий песков, герхард шредер, ес