Росстандарт принял первый ГОСТ на веганский парфюм

2026-05-12T01:17+0300

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Росстандарт принял первый ГОСТ на веганский парфюм - тот, который не содержит компонентов животного происхождения, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства. ГОСТ устанавливает критерии, по которым необходимо проверять, точно ли парфюмерно-косметическая продукция относится к веганской - то есть не содержит ингредиенты животного происхождения. "Веганская парфюмерно-косметическая продукция - это та, которая не содержит ингредиентов животного происхождения и не проходит испытаний, исследований на животных и тканях животного", - уточняется в документе определение веганской парфюмерии. Для того, чтобы отнести парфюм к веганскому, производитель должен подтвердить отсутствие в нем животных компонентов. В стандарте приводятся примеры ингредиентов животного происхождения. Перечислены виды молочных продуктов - лактоза, казеин, сыворотка, а также продукты пчеловодства - мед, прополис, пчелиный воск. Помимо этого, в веганском парфюме не должно быть жиров и воска, а также белков животного происхождения: коллагена, кератина, икры и других. Такие красители, как кармин и гуанин, также относятся к животным. В перечне также содержатся шелк, шеллак и мускус. В документе отмечается, что список примеров не исчерпывающий. Уточняется, что если веганский парфюм выпускается на одной производственной линии с теми товарами, которые содержат ингредиенты животного происхождения, то необходимо тщательно очищать машины, емкости и различные поверхности.

