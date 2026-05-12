https://1prime.ru/20260512/rost-869848013.html

Рост потребительской активности в России в 2026 году замедлится

Рост потребительской активности в России в 2026 году замедлится - 12.05.2026, ПРАЙМ

Рост потребительской активности в России в 2026 году замедлится

Рост потребительской активности в России в 2026 году замедлится в реальном выражении до 1,2% с 4% в 2025 году, сообщил вице-премьер Александр Новак. | 12.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-12T00:19+0300

2026-05-12T00:19+0300

2026-05-12T00:19+0300

экономика

россия

александр новак

ведомости

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869848013.jpg?1778534366

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Рост потребительской активности в России в 2026 году замедлится в реальном выражении до 1,2% с 4% в 2025 году, сообщил вице-премьер Александр Новак. "В 2026 году мы ожидаем замедления динамики потребительской активности (суммарного оборота розничной торговли, платных услуг и общепита) в реальном выражении до 1,2% год к году после 4% год к году в 2025 году. Далее – постепенный рост до 3% в год. Но это все равно высокие значения", - сказал Новак в интервью газете "Ведомости". По его словам, спрос замедлится, но ограничителем долгосрочного и устойчивого роста экономики не станет. "Сейчас спрос в ряде отраслей ниже на 20-30%, чем был на пике перегрева в 2024 году. Во-первых, пик цикла, особенно такого бурного, как в 2023-2024 годах, - это не та точка, по которой надо оценивать устойчивый структурный уровень спроса. Особенно в сферах товаров длительного пользования, недвижимости, инвестиционных товаров. Во-вторых, если бы была общая нехватка спроса в экономике – мы бы видели рост безработицы", - добавил он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, александр новак, ведомости