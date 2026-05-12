Рост потребительской активности в России в 2026 году замедлится - 12.05.2026, ПРАЙМ
Рост потребительской активности в России в 2026 году замедлится
экономика
россия
александр новак
ведомости
Новак: рост потребительской активности в России в 2026 году замедлится до 1,2%

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Рост потребительской активности в России в 2026 году замедлится в реальном выражении до 1,2% с 4% в 2025 году, сообщил вице-премьер Александр Новак.
"В 2026 году мы ожидаем замедления динамики потребительской активности (суммарного оборота розничной торговли, платных услуг и общепита) в реальном выражении до 1,2% год к году после 4% год к году в 2025 году. Далее – постепенный рост до 3% в год. Но это все равно высокие значения", - сказал Новак в интервью газете "Ведомости".
По его словам, спрос замедлится, но ограничителем долгосрочного и устойчивого роста экономики не станет.
"Сейчас спрос в ряде отраслей ниже на 20-30%, чем был на пике перегрева в 2024 году. Во-первых, пик цикла, особенно такого бурного, как в 2023-2024 годах, - это не та точка, по которой надо оценивать устойчивый структурный уровень спроса. Особенно в сферах товаров длительного пользования, недвижимости, инвестиционных товаров. Во-вторых, если бы была общая нехватка спроса в экономике – мы бы видели рост безработицы", - добавил он.
 
