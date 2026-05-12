Рубль будет крепким весь май, а в июне случится это

МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций начал неделю оптимистично. В понедельник индекс Мосбиржи прибавил больше двух процентов и сегодня продолжает продвигаться в направлении 2700 пунктов. Праздничные выходные прошли без эксцессов. Более того, появились перспективы возобновления переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта. Поддержку акциям также оказывает рост цен на нефть. Иран и США пока не могут прийти к консенсусу по ряду ключевых вопросов, возможно, снова начнутся боевые действия.В то же время рубль выглядит сильно — юань ниже 11, доллар под 74. Чистые покупки валюты по бюджетному правилу с 8 мая составляют примерно 1,2 миллиарда рублей в день, что совсем немного даже для низколиквидного рынка. При этом на рынок поступает экспортная выручка, полученная при более высоких ценах на нефть, а денежно-кредитные условия в экономике остаются жёсткими. Полагаем, что рубль будет крепким весь май, а в июне может вырасти объём покупок валюты Минфином, что вернёт курс нацвалюты к доллару ближе к 80.Мировые рынки торгуются с оглядкой на ближневосточные события и динамику нефтяных цен. Другая важная тема в фокусе внимания — торговые отношения США и Китая. В середине недели американский президент Дональд Трамп посетит КНР с государственным визитом. Международное энергетическое агентство (МЭА) и ОПЕК опубликуют ежемесячные отчёты, Управление энергетической информации США (EIA) — краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей.На российском рынке Сбербанк представит финансовые результаты по РСБУ за апрель, "Аэрофлот" — операционные данные за прошлый месяц. Кроме того, финансовые отчётности раскроют "Ростелеком", "Хэдхантер" и "Совкомбанк". Росстат в среду опубликует недельный отчёт по инфляции, в пятницу — апрельский индекс потребительских цен (ИПЦ).Технически нет препятствий для выхода индекса Мосбиржи к 2700 пунктам, и это приоритетный сценарий на предстоящую неделю. Область 2650–2660 пунктов может выступить временной поддержкой, более надёжная опора — чуть выше 2600 пунктов.Автор: Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"
