Рубль будет крепким весь май, а в июне случится это - 12.05.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260512/rubl-869860723.html
Российский рынок акций начал неделю оптимистично. В понедельник индекс Мосбиржи прибавил больше двух процентов и сегодня продолжает продвигаться в направлении... | 12.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций начал неделю оптимистично. В понедельник индекс Мосбиржи прибавил больше двух процентов и сегодня продолжает продвигаться в направлении 2700 пунктов. Праздничные выходные прошли без эксцессов. Более того, появились перспективы возобновления переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта. Поддержку акциям также оказывает рост цен на нефть. Иран и США пока не могут прийти к консенсусу по ряду ключевых вопросов, возможно, снова начнутся боевые действия.В то же время рубль выглядит сильно — юань ниже 11, доллар под 74. Чистые покупки валюты по бюджетному правилу с 8 мая составляют примерно 1,2 миллиарда рублей в день, что совсем немного даже для низколиквидного рынка. При этом на рынок поступает экспортная выручка, полученная при более высоких ценах на нефть, а денежно-кредитные условия в экономике остаются жёсткими. Полагаем, что рубль будет крепким весь май, а в июне может вырасти объём покупок валюты Минфином, что вернёт курс нацвалюты к доллару ближе к 80.Мировые рынки торгуются с оглядкой на ближневосточные события и динамику нефтяных цен. Другая важная тема в фокусе внимания — торговые отношения США и Китая. В середине недели американский президент Дональд Трамп посетит КНР с государственным визитом. Международное энергетическое агентство (МЭА) и ОПЕК опубликуют ежемесячные отчёты, Управление энергетической информации США (EIA) — краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей.На российском рынке Сбербанк представит финансовые результаты по РСБУ за апрель, "Аэрофлот" — операционные данные за прошлый месяц. Кроме того, финансовые отчётности раскроют "Ростелеком", "Хэдхантер" и "Совкомбанк". Росстат в среду опубликует недельный отчёт по инфляции, в пятницу — апрельский индекс потребительских цен (ИПЦ).Технически нет препятствий для выхода индекса Мосбиржи к 2700 пунктам, и это приоритетный сценарий на предстоящую неделю. Область 2650–2660 пунктов может выступить временной поддержкой, более надёжная опора — чуть выше 2600 пунктов.Автор: Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

