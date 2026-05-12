РВСН успешно провели пуск новейшей ракеты "Сармат"
Ракетные войска стратегического назначения провели успешный пуск новейшей ракеты "Сармат", сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев. | 12.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-12T17:02+0300
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Ракетные войска стратегического назначения провели успешный пуск новейшей ракеты "Сармат", сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев. Президент РФ Владимир Путин принял с докладом командующего РВСН об успешном испытании ракетного комплекса "Сармат". "Товарищ Верховный Главнокомандующий, сегодня в 11 часов 15 минут ракетными войсками стратегического назначения проведён пуск новейшей тяжёлой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Пуск успешный, задача пуска выполнена", - доложил он Путину.
