Цена на серу в Китае достигла рекордного уровня - 12.05.2026, ПРАЙМ
Цена на серу в Китае достигла рекордного уровня
09:52 12.05.2026
 
Цена на серу в Китае достигла рекордного уровня

Цена на серу в Китае достигла рекордного уровня из-за ситуации на Ближнем Востоке

ПЕКИН, 12 мая - ПРАЙМ. Цена на серу в Китае достигла рекордного уровня в 7,3 тысячи юаней (1,07 тысячи долларов) за тонну из-за ситуации на Ближнем Востоке, сообщает во вторник Центральное телевидение Китая.
"В связи с ситуацией на Ближнем Востоке цены на серу в Китае неуклонно растут с начала года, 6 мая был достигнут рекордный уровень в 7,3 тысячи юаней за тонну", - говорится в сообщении телеканала.
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2026
ФАС направила запросы крупнейшим производителям серы по ценообразованию
20 марта, 09:38
Отмечается, что в понедельник рыночная цена на серу в Китае составила 7250 юаней за тонну, сохраняя высокий уровень колебаний, рост с начала года составил примерно 80%, при этом объемы поставок и запасы серы в КНР постоянно снижаются.
"Более половины серы Китай получает из импорта, при этом Ближний Восток является крупным мировым регионом производства серы, на который приходится около четверти мирового производства", - указывает телеканал.
Вместе с тем подчеркивается, что, помимо влияния ситуации на Ближнем Востоке, еще одной причиной нынешнего витка повышения цен является структурный разрыв между внутренним предложением и спросом.
 
