Цена на серу в Китае достигла рекордного уровня
2026-05-12T09:52+0300
мировая экономика
китай
ближний восток
ПЕКИН, 12 мая - ПРАЙМ. Цена на серу в Китае достигла рекордного уровня в 7,3 тысячи юаней (1,07 тысячи долларов) за тонну из-за ситуации на Ближнем Востоке, сообщает во вторник Центральное телевидение Китая. "В связи с ситуацией на Ближнем Востоке цены на серу в Китае неуклонно растут с начала года, 6 мая был достигнут рекордный уровень в 7,3 тысячи юаней за тонну", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что в понедельник рыночная цена на серу в Китае составила 7250 юаней за тонну, сохраняя высокий уровень колебаний, рост с начала года составил примерно 80%, при этом объемы поставок и запасы серы в КНР постоянно снижаются. "Более половины серы Китай получает из импорта, при этом Ближний Восток является крупным мировым регионом производства серы, на который приходится около четверти мирового производства", - указывает телеканал. Вместе с тем подчеркивается, что, помимо влияния ситуации на Ближнем Востоке, еще одной причиной нынешнего витка повышения цен является структурный разрыв между внутренним предложением и спросом.
