Серебренников следит за своим статусом ИП в России - 12.05.2026, ПРАЙМ
Серебренников следит за своим статусом ИП в России
Режиссер Кирилл Серебренников следит за статусом индивидуального предпринимателя в России, необходимые сведения поданы в налоговую инспекцию, следует из... | 12.05.2026, ПРАЙМ
07:04 12.05.2026 (обновлено: 07:42 12.05.2026)
 
Серебренников следит за своим статусом ИП в России

Серебренников следит за своим статусом индивидуального предпринимателя в России

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Режиссер Кирилл Серебренников следит за статусом индивидуального предпринимателя в России, необходимые сведения поданы в налоговую инспекцию, следует из юридических документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
В 2022 году суд в Москве отменил условный срок Серебренникову по делу "Седьмой студии" о хищении 129 миллионов рублей на проекте "Платформа". Согласно его последним публикациям в Telegram-канале, в конце апреля этого года он был на церемонии вручения премии в Германии.
В России Серебренников продолжает следить за статусом индивидуального предпринимателя. Так, 11 декабря 2025 года в налоговую были внесены сведения о регистрации индивидуального предпринимателя в Социальном фонде РФ.
Чтобы сохранить статус ИП, по закону необходимо сдавать отчетность и подавать декларации - делать это можно дистанционно, по доверенности или с помощью электронной цифровой подписи.
Как следует из документов, режиссер открыл ИП в ноябре 2007 года. В качестве его основного вида деятельности значится "деятельность в области исполнительских искусств", а дополнительного - "производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ".
 
