Россия ищет варианты кредитования от НБР, заявил Силуанов
Россия рассчитывает найти приемлемый вариант кредитования Новым банком развития (НБР) своих проектов без санкционных рисков для самого института развития,... | 12.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-12T14:42+0300
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Россия рассчитывает найти приемлемый вариант кредитования Новым банком развития (НБР) своих проектов без санкционных рисков для самого института развития, заявил в интервью РИА Новости министр финансов Антон Силуанов в преддверии заседания совета управляющих НБР. "Понимаем осторожность наших партнеров и ищем возможности кредитования российских проектов без ущерба банку. Рассчитываем, что найдем приемлемый вариант с учетом минимизации рисков", - сказал Силуанов. НБР, созданный странами БРИКС в 2014 году для финансирования проектов развития и инфраструктуры, приостановил кредитование проектов в России из-за западных санкций. "Россия продолжает работу в международных финансовых организациях, включая Новый банк развития, и не отказывается от использования его инструментов. Наша страна находится под санкциями, что может негативно повлиять на международные рейтинги НБР и, соответственно, его устойчивость", - объяснил он. Ежегодное заседание совета управляющих Нового банка развития впервые пройдет в Москве 14-15 мая 2026 года. Это высший руководящий орган НБР. К его полномочиям относится принятие решений по стратегическим вопросам, как, например, вступление новых членов и утверждение общей стратегии. По словам Силуанова, Россия выдвинула ряд предложений по стратегическому развитию НРБ. "В фокусе – инновационное развитие, кратный рост проектной деятельности, акцент на мобилизацию собственных ресурсов стран Глобального Юга, включая рынки капитала", - рассказал он. А стратегическое развитие НБР должно содействовать решению ключевого вызова для развивающихся стран – обеспечению быстрого роста и модернизации инфраструктуры в условиях фрагментации мировой экономики, заявил Силуанов. Задача Банка в таких условиях – находить источники для развития стран-акционеров и расширять финансирование проектов в национальных валютах. "Это позволит меньше зависеть от Запада и развивать собственную расчетную инфраструктуру", – подчеркнул министр.
