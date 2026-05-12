https://1prime.ru/20260512/siluanov-869862913.html

Россия ищет варианты кредитования от НБР, заявил Силуанов

Россия ищет варианты кредитования от НБР, заявил Силуанов - 12.05.2026, ПРАЙМ

Россия ищет варианты кредитования от НБР, заявил Силуанов

Россия рассчитывает найти приемлемый вариант кредитования Новым банком развития (НБР) своих проектов без санкционных рисков для самого института развития,... | 12.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-12T14:42+0300

2026-05-12T14:42+0300

2026-05-12T14:42+0300

финансы

банки

россия

москва

запад

антон силуанов

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/13/862487704_0:102:2943:1757_1920x0_80_0_0_f90b5b4248127f2f29ec480168385008.jpg

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Россия рассчитывает найти приемлемый вариант кредитования Новым банком развития (НБР) своих проектов без санкционных рисков для самого института развития, заявил в интервью РИА Новости министр финансов Антон Силуанов в преддверии заседания совета управляющих НБР. "Понимаем осторожность наших партнеров и ищем возможности кредитования российских проектов без ущерба банку. Рассчитываем, что найдем приемлемый вариант с учетом минимизации рисков", - сказал Силуанов. НБР, созданный странами БРИКС в 2014 году для финансирования проектов развития и инфраструктуры, приостановил кредитование проектов в России из-за западных санкций. "Россия продолжает работу в международных финансовых организациях, включая Новый банк развития, и не отказывается от использования его инструментов. Наша страна находится под санкциями, что может негативно повлиять на международные рейтинги НБР и, соответственно, его устойчивость", - объяснил он. Ежегодное заседание совета управляющих Нового банка развития впервые пройдет в Москве 14-15 мая 2026 года. Это высший руководящий орган НБР. К его полномочиям относится принятие решений по стратегическим вопросам, как, например, вступление новых членов и утверждение общей стратегии. По словам Силуанова, Россия выдвинула ряд предложений по стратегическому развитию НРБ. "В фокусе – инновационное развитие, кратный рост проектной деятельности, акцент на мобилизацию собственных ресурсов стран Глобального Юга, включая рынки капитала", - рассказал он. А стратегическое развитие НБР должно содействовать решению ключевого вызова для развивающихся стран – обеспечению быстрого роста и модернизации инфраструктуры в условиях фрагментации мировой экономики, заявил Силуанов. Задача Банка в таких условиях – находить источники для развития стран-акционеров и расширять финансирование проектов в национальных валютах. "Это позволит меньше зависеть от Запада и развивать собственную расчетную инфраструктуру", – подчеркнул министр.

https://1prime.ru/20260512/volatilnost-869860099.html

москва

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия, москва, запад, антон силуанов