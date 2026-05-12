Слуцкий предложил создать на базе вузов и НИИ открытую инфраструктуру - 12.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-12T02:02+0300

технологии

экономика

россия

леонид слуцкий

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил создать на базе ведущих вузов и научно-исследовательских институтов (НИИ) открытую инфраструктуру, включая лаборатории и инжиниринговые центры, для технологических предпринимателей. Соответствующее обращение на имя министра экономического развития РФ Максима Решетникова имеется в распоряжении РИА Новости. "Полагаем необходимым создать на базе ведущих вузов и НИИ открытую инфраструктуру (лабораторий, инжиниринговых центров) для технологических предпринимателей", - сказано в документе. В рамках указанной меры предлагается определить правовой статус и режим деятельности открытых лабораторий на базе вузов и НИИ, предусмотрев возможность их создания в рамках программ развития университетов или в качестве самостоятельных структурных подразделений, финансируемых за счет субсидий из федерального бюджета или средств региональных бюджетов и внебюджетных источников. Кроме того, предлагается установить типовые правила доступа технологических предпринимателей, субъектов малого и среднего предпринимательства, а также стартап-команд к оборудованию и помещениям открытых лабораторий и инжиниринговых центров, предусматривающие: предоставление доступа на недискриминационной основе, возможность краткосрочной аренды лабораторного и производственного оборудования, снижение арендной платы для субъектов малого инновационного предпринимательства и стартапов на начальном этапе деятельности. "Создать на базе открытых лабораторий и инжиниринговых центров инфраструктуру сервисной поддержки, включающую услуги по технологическому консалтингу, проведению испытаний и сертификации продукции, оформлению прав на результаты интеллектуальной деятельности, а также по организации трансфера технологий в реальный сектор экономики", - говорится в обращении. Помимо этого предлагается предусмотреть возможность участия частных инвесторов и промышленных партнеров в создании и оснащении открытых лабораторий путем заключения концессионных соглашений либо предоставления благотворительных пожертвований вузам и НИИ с последующим налоговым стимулированием. Как рассказал РИА Новости Слуцкий, сегодня зачастую наука и производство существуют параллельно, не находя точки соприкосновения. По его словам, уникальные специалисты на дорогостоящем оборудовании в сильнейших вузах занимаются разработками, но не могут их вывести их на рынок. В свою очередь, технологические предприниматели, которые хотели бы заниматься инновациями, не имеют достаточной научной базы и доступа к аппаратуре и приборам для создания прототипов и опытных образцов, добавил он. В письме подчеркивается, что принятие указанных мер позволит обеспечить технологическим предпринимателям доступ к высокотехнологичному оборудованию, экспертным ресурсам вузов и НИИ на недискриминационной основе, а также ускорить процесс трансфера технологий из государственного сектора науки в реальный сектор экономики.

