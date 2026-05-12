СМИ: ряд стран в Европе отказались поставить Украине ракеты для Patriot - 12.05.2026, ПРАЙМ
СМИ: ряд стран в Европе отказались поставить Украине ракеты для Patriot
энергетика
экономика
мировая экономика
украина
сша
европа
сергей лавров
нато
washington post
мид рф
СМИ: ряд стран в Европе отказались поставить Украине ракеты для Patriot

МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Ряд стран в Европе отказались поставить Украине свои ракеты для Patriot, поскольку побоялись ослабления своей обороны, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники.
По данным газеты, у Украины почти полностью закончились ракеты PAC-3 для системы ПВО Patriot.
"Ранее в этом году администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа подталкивала ряд европейских стран отправить Украине их собственные запасы ракет для Patriot, хотя некоторые отказались из-за опасений, что это затруднит их собственную оборону", - говорится в сообщении.
Неназванный представитель Пентагона заявил изданию, что список вооружений, доступных для закупки в рамках инициативы PURL, предусматривающей быстрые поставки вооружения через взносы стран НАТО, координируется с Украиной, Европейским командованием ВС США и высокопоставленными руководителями оборонного ведомства, которые оценивают потенциальные риски для боеготовности американских ВС.
При этом, по словам источников газеты, предоставляемое через PURL оборудование не соответствует тем высоким возможностям, которые требовал Киев.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
