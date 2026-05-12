Совкомбанк компенсировал прошлогодний углеродный след

Группа "Совкомбанк" приобрела инструменты для управления углеродным следом — углеродные единицы и сертификаты зелёной электроэнергии. Это позволило полностью... | 12.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 12 мая – ПРАЙМ. Группа "Совкомбанк" приобрела инструменты для управления углеродным следом — углеродные единицы и сертификаты зелёной электроэнергии. Это позволило полностью компенсировать выбросы парниковых газов от операционной деятельности — как прямые, так и косвенные, сообщили в банке.Для компенсации прямых выбросов банку зачли углеродные единицы, полученные в результате реализации российских климатических проектов по повышению энергоэффективности крупных предприятий. Они прошли регистрацию в Реестре углеродных единиц. Зачёт провела компания "Карбон Зиро".Кроме того, Совкомбанк полностью перевёл потребление электроэнергии на возобновляемые источники с помощью сертификатов зелёной электроэнергии Carbon Zero, полученных от Красноярской ГЭС ("Эн+ Групп")."Совкомбанк не только является лидером по организации размещения облигаций устойчивого развития и консультационным услугам, но и четвёртый год подряд подтверждает статус углеродно-нейтрального банка, — заявил заместитель председателя правления, глава корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Михаил Автухов. — Компенсация всех выбросов от нашей операционной деятельности за 2025 год — часть системной работы по достижению углеродной нейтральности к 2030 году".С 2020 года Совкомбанк ежегодно оценивает свой углеродный след, а с 2022 года — ежегодно компенсирует его. Банк стал первой системно значимой кредитной организацией в России, достигшей углеродной нейтральности по прямым и косвенным энергетическим выбросам. Результаты раскрываются в годовом отчёте.Оператором реестра атрибутов генерации выступил Центр энергосертификации, уполномоченный Правительством РФ. Он подтвердил, что потреблённая банком электроэнергия действительно получена из "зелёных" источников. Сертификаты зелёной электроэнергии зарегистрированы в соответствии с российским законодательством.

