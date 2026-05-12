Сроки возобновления авиасообщения между Россией и Доминиканой не определены
Конкретные сроки возобновления авиасообщения между Россией и Доминиканой еще не определены, заявил посол республики в РФ Рамон Алехандро Ариас Сарсуэла. | 12.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-12T00:44+0300
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Конкретные сроки возобновления авиасообщения между Россией и Доминиканой еще не определены, заявил посол республики в РФ Рамон Алехандро Ариас Сарсуэла.
Ранее посол РФ в Доминикане Алексей Середин в интервью РИА Новости сообщал, что государственные структуры России и Доминиканской Республики прорабатывают возобновление прямого авиасообщения между двумя странами.
"На данный момент конкретные сроки возобновления рейсов не определены, поскольку данный процесс требует координации различных технических, операционных и регуляторных аспектов", - сказал дипломат газете "Известия".
Он отметил, что компетентные органы обеих стран продолжают поддерживать контакты и вести работу, стороны выразили взаимную заинтересованность в восстановлении прямого авиасообщения, принимая во внимание значительный потенциал туристического и экономического обмена.
Посол Сарсуэла: сроки возобновления авиасообщения с Доминиканой еще не определены
