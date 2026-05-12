Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сроки возобновления авиасообщения между Россией и Доминиканой не определены - 12.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260512/sroki-869849651.html
Сроки возобновления авиасообщения между Россией и Доминиканой не определены
Сроки возобновления авиасообщения между Россией и Доминиканой не определены - 12.05.2026, ПРАЙМ
Сроки возобновления авиасообщения между Россией и Доминиканой не определены
Конкретные сроки возобновления авиасообщения между Россией и Доминиканой еще не определены, заявил посол республики в РФ Рамон Алехандро Ариас Сарсуэла. | 12.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-12T00:44+0300
2026-05-12T00:44+0300
туризм
бизнес
россия
доминикана
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869849651.jpg?1778535855
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Конкретные сроки возобновления авиасообщения между Россией и Доминиканой еще не определены, заявил посол республики в РФ Рамон Алехандро Ариас Сарсуэла. Ранее посол РФ в Доминикане Алексей Середин в интервью РИА Новости сообщал, что государственные структуры России и Доминиканской Республики прорабатывают возобновление прямого авиасообщения между двумя странами. "На данный момент конкретные сроки возобновления рейсов не определены, поскольку данный процесс требует координации различных технических, операционных и регуляторных аспектов", - сказал дипломат газете "Известия". Он отметил, что компетентные органы обеих стран продолжают поддерживать контакты и вести работу, стороны выразили взаимную заинтересованность в восстановлении прямого авиасообщения, принимая во внимание значительный потенциал туристического и экономического обмена.
доминикана
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, россия, доминикана, рф
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ДОМИНИКАНА, РФ
00:44 12.05.2026
 
Сроки возобновления авиасообщения между Россией и Доминиканой не определены

Посол Сарсуэла: сроки возобновления авиасообщения с Доминиканой еще не определены

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Конкретные сроки возобновления авиасообщения между Россией и Доминиканой еще не определены, заявил посол республики в РФ Рамон Алехандро Ариас Сарсуэла.
Ранее посол РФ в Доминикане Алексей Середин в интервью РИА Новости сообщал, что государственные структуры России и Доминиканской Республики прорабатывают возобновление прямого авиасообщения между двумя странами.
"На данный момент конкретные сроки возобновления рейсов не определены, поскольку данный процесс требует координации различных технических, операционных и регуляторных аспектов", - сказал дипломат газете "Известия".
Он отметил, что компетентные органы обеих стран продолжают поддерживать контакты и вести работу, стороны выразили взаимную заинтересованность в восстановлении прямого авиасообщения, принимая во внимание значительный потенциал туристического и экономического обмена.
 
ТуризмБизнесРОССИЯДОМИНИКАНАРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала