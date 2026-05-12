США в марте купили у России в 1,4 раза больше сладостей

2026-05-12T02:17+0300

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. США в марте купили у России в 1,4 раза больше сладостей, чем месяцем ранее, но несмотря на это суммарные закупки за первый квартал снизились на 9%, подсчитало РИА Новости по данным американой статслужбы. Так, суммарная стоимость импорта Соединенными Штатами российских сладостей в марте составила 486,4 тысячи долларов - в 1,4 раза больше, чем в феврале, и на 4% больше, чем год назад. В эту сумму входят мучные изделия и выпечка (190,7 тысячи долларов), в основном хлебцы, вафли и печенье, шоколад (145,6 тысячи), и сладости, сделанные на основе сахара (145,6 тысячи). При этом поставки сладостей из сахара достигли максимума с ноября 2025 года, а шоколада и мучного - с января 2026 года. Больше всего шоколада за месяц США импортировали из Канады, Мексики и Бельгии, мучного и выпечки - из Канады, Мексики и Италии, а сладостей из сахара - из Мексики, Канады и Германии.

бизнес, мировая экономика, канада, мексика, сша