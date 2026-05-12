https://1prime.ru/20260512/stavka-869851991.html

Самая высокая средняя ставка по ипотеке в России в марте была в Ингушетии

Самая высокая средняя ставка по ипотеке в России в марте была в Ингушетии - 12.05.2026, ПРАЙМ

Самая высокая средняя ставка по ипотеке в России в марте была в Ингушетии

Самая высокая средняя ставка по ипотеке в России в марте была в Ингушетии – 16,01%, следует из данных Центробанка, которые проанализировало РИА Новости. | 12.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-12T04:18+0300

2026-05-12T04:18+0300

2026-05-12T04:18+0300

финансы

экономика

недвижимость

чечня

новгородская область

самарская область

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869851991.jpg?1778548719

МОСКВА, 12 мая – ПРАЙМ. Самая высокая средняя ставка по ипотеке в России в марте была в Ингушетии – 16,01%, следует из данных Центробанка, которые проанализировало РИА Новости. На втором месте по этому показателю оказалась Чечня – 14,94%. Показатель оказался в коридоре 11,5-12% в шести регионах: Новгородской области (11,93%), Саратовской области (11,9%), Самарской области и Калмыкии (по 11,69%), Тверской области (11,56%) и Коми (11,5%). Еще в 11 регионах показатель составил от 11 до 11,5%: Владимирская область (11,48%), Вологодская область (11,46%), Москва (11,44%), Тульская область (11,41%), Смоленская область (11,3%), Омская область (11,28%), Костромская область (11,21%), Мурманская область (11,17%), Оренбургская область (11,16%), Курганская область (11,08%) и Челябинская область (11,05%). Средняя ставка по стране в марте достигла 10%.

чечня

новгородская область

самарская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, недвижимость, чечня, новгородская область, самарская область