Титов рассказал о дефиците кадров в обрабатывающей промышленности

Острее всего дефицит кадров ощущается в России в обрабатывающей промышленности, транспортировке и хранении, а также в сфере информации и связи, заявил РИА... | 12.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-12T02:36+0300

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Острее всего дефицит кадров ощущается в России в обрабатывающей промышленности, транспортировке и хранении, а также в сфере информации и связи, заявил РИА Новости специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в конце апреля сообщал, что в экономику России до 2032 года нужно привлечь свыше 12 миллионов работников. "Острее всего дефицит кадров ощущается в обрабатывающей промышленности, транспортировке и хранении, а также в сфере информации и связи", - сообщил Титов. "И если высокотехнологичные направления будем стараться закрывать, воспитывая собственных хороших специалистов, то остается еще множество профессий, где просто требуется физическая активность", - подчеркнул он.

