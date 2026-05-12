Минпромторг рассказал, какой должна быть новая нацмодель торговли - 12.05.2026, ПРАЙМ
Минпромторг рассказал, какой должна быть новая нацмодель торговли
18:17 12.05.2026 (обновлено: 18:18 12.05.2026)
 
Минпромторг рассказал, какой должна быть новая нацмодель торговли

Минпромторг: новая нацмодель торговли должна опираться на многообразие форматов

Торговый зал супермаркета. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Новая национальная модель торговли должна строиться на нескольких ключевых принципах - многообразие форматов, ответственность организатора торговли за товар, приоритет отечественного товара на полке и прогнозируемость правил, заявил директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ Никита Кузнецов.
"Мы должны сохранить все форматы торговли, потому что они разные. Они предоставляют разные услуги. Это и есть то многообразие, которое двигает экономику. Если мы потеряем что-то одно, значит, мы выбрасываем какой-то целый сегмент. Нельзя думать, что если есть супермаркет, то нормальная торговля обеспечена. Это не так", - сказал он на конгрессе детских товаров.
Кузнецов отметил, что если какой-то сегмент рынка начинает "каннибализировать" другой, это требует от государства глубокого переосмысления и принятия определенных мер.
Второй принцип нацмодели - это ответственность того, кто организует торговлю, за товар. По словам Кузнецова, новый технологический уклад создал безграничную полку маркетплейсов.
"Нужно ли организатору этой безграничной полки модерировать контент? Каким-то образом осуществлять подбор того, что у него продается. Это ключевой вызов", - пояснил суть проблемы представитель Минпромторга. По его мнению, в этом вопросе должен действовать такой же принцип, как в советских комиссионных магазинах - продавец отвечает за то, что выставил на свою полку.
Следующий принцип - стабильность правил. Речь идет об условиях сотрудничества, которые маркетплейсы, по жалобам продавцов, часто меняют. Скорее всего, эти правила будут унифицированы. "Не должны правила игры меняться одним из операторов - коммерческим - в одностороннем порядке. Это неправильно", - объяснил Кузнецов.
Одним из самых важных принципов новой нацмодели, по его словам, является протекционизм, поэтому государство продолжит развивать идею российской полки.
Президент России Владимир Путин по итогам ПМЭФ в 2025 году поручил правительству проработать идеи создания новой национальной модели торговли, учитывая развитие платформенной экономики. В начале января текущего года первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщал, что проект дорожной карты по формированию новой нацмодели торговли уже подготовлен.
 
