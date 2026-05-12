Минпромторг рассказал, какой должна быть новая нацмодель торговли
2026-05-12T18:17+0300
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Новая национальная модель торговли должна строиться на нескольких ключевых принципах - многообразие форматов, ответственность организатора торговли за товар, приоритет отечественного товара на полке и прогнозируемость правил, заявил директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ Никита Кузнецов. "Мы должны сохранить все форматы торговли, потому что они разные. Они предоставляют разные услуги. Это и есть то многообразие, которое двигает экономику. Если мы потеряем что-то одно, значит, мы выбрасываем какой-то целый сегмент. Нельзя думать, что если есть супермаркет, то нормальная торговля обеспечена. Это не так", - сказал он на конгрессе детских товаров. Кузнецов отметил, что если какой-то сегмент рынка начинает "каннибализировать" другой, это требует от государства глубокого переосмысления и принятия определенных мер. Второй принцип нацмодели - это ответственность того, кто организует торговлю, за товар. По словам Кузнецова, новый технологический уклад создал безграничную полку маркетплейсов. "Нужно ли организатору этой безграничной полки модерировать контент? Каким-то образом осуществлять подбор того, что у него продается. Это ключевой вызов", - пояснил суть проблемы представитель Минпромторга. По его мнению, в этом вопросе должен действовать такой же принцип, как в советских комиссионных магазинах - продавец отвечает за то, что выставил на свою полку. Следующий принцип - стабильность правил. Речь идет об условиях сотрудничества, которые маркетплейсы, по жалобам продавцов, часто меняют. Скорее всего, эти правила будут унифицированы. "Не должны правила игры меняться одним из операторов - коммерческим - в одностороннем порядке. Это неправильно", - объяснил Кузнецов. Одним из самых важных принципов новой нацмодели, по его словам, является протекционизм, поэтому государство продолжит развивать идею российской полки. Президент России Владимир Путин по итогам ПМЭФ в 2025 году поручил правительству проработать идеи создания новой национальной модели торговли, учитывая развитие платформенной экономики. В начале января текущего года первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщал, что проект дорожной карты по формированию новой нацмодели торговли уже подготовлен.
Минпромторг: новая нацмодель торговли должна опираться на многообразие форматов
