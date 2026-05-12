https://1prime.ru/20260512/tramp-869852662.html

СМИ предупредили о новом плане Трампа по Ирану

СМИ предупредили о новом плане Трампа по Ирану - 12.05.2026, ПРАЙМ

СМИ предупредили о новом плане Трампа по Ирану

Президент США Дональд Трамп рассматривает возобновление ударов по Ирану, утверждает портал Axios со ссылкой на источники. | 12.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-12T05:11+0300

2026-05-12T05:11+0300

2026-05-12T05:11+0300

в мире

иран

дональд трамп

ормузский пролив

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866741850_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1d822767cf014a71f92596cc4d529f20.jpg

МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп рассматривает возобновление ударов по Ирану, утверждает портал Axios со ссылкой на источники."Два американских чиновника заявили, что Трамп склоняется к тому, чтобы предпринять какие-либо военные действия против Ирана для усиления давления на режим и принуждения его к уступкам по ядерной программе", — говорится в материале.По данным портала, американский лидер также рассматривает возобновление операции по сопровождению судов в Ормузском проливе. Среди прочего, изучаются варианты ударов по 25 процентам целей, которые американские военные выявили, но еще не поразили. Трамп считает, что перемирие с Ираном находится "на грани выживания"."В целом, одним из факторов, которые Трамп учитывает, обдумывая дальнейшие шаги в войне, является его поездка в Китай на этой неделе", — говорится в материале.В воскресенье Трамп назвал ответ Ирана на предложение по урегулированию конфликта совершенно неприемлемым. По информации Axios, президент США собирается его отклонить.Агентство IRNA ранее в тот же день сообщило, что Иран передал Пакистану ответ на предложение США по завершению конфликта. По информации агентства ISNA, документ сосредоточен на вопросах прекращения войны и обеспечения безопасности судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе.Третьего мая США отправили пакистанской стороне ответ на предложение Ирана, состоящее из 14 пунктов.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.

иран

ормузский пролив

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

в мире, иран, дональд трамп, ормузский пролив, сша