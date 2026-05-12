Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ предупредили о новом плане Трампа по Ирану - 12.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260512/tramp-869852662.html
СМИ предупредили о новом плане Трампа по Ирану
СМИ предупредили о новом плане Трампа по Ирану - 12.05.2026, ПРАЙМ
СМИ предупредили о новом плане Трампа по Ирану
Президент США Дональд Трамп рассматривает возобновление ударов по Ирану, утверждает портал Axios со ссылкой на источники. | 12.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-12T05:11+0300
2026-05-12T05:11+0300
в мире
иран
дональд трамп
ормузский пролив
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866741850_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1d822767cf014a71f92596cc4d529f20.jpg
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп рассматривает возобновление ударов по Ирану, утверждает портал Axios со ссылкой на источники."Два американских чиновника заявили, что Трамп склоняется к тому, чтобы предпринять какие-либо военные действия против Ирана для усиления давления на режим и принуждения его к уступкам по ядерной программе", — говорится в материале.По данным портала, американский лидер также рассматривает возобновление операции по сопровождению судов в Ормузском проливе. Среди прочего, изучаются варианты ударов по 25 процентам целей, которые американские военные выявили, но еще не поразили. Трамп считает, что перемирие с Ираном находится "на грани выживания"."В целом, одним из факторов, которые Трамп учитывает, обдумывая дальнейшие шаги в войне, является его поездка в Китай на этой неделе", — говорится в материале.В воскресенье Трамп назвал ответ Ирана на предложение по урегулированию конфликта совершенно неприемлемым. По информации Axios, президент США собирается его отклонить.Агентство IRNA ранее в тот же день сообщило, что Иран передал Пакистану ответ на предложение США по завершению конфликта. По информации агентства ISNA, документ сосредоточен на вопросах прекращения войны и обеспечения безопасности судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе.Третьего мая США отправили пакистанской стороне ответ на предложение Ирана, состоящее из 14 пунктов.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
иран
ормузский пролив
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866741850_146:0:2875:2047_1920x0_80_0_0_3dba38f4a4986ab7c0d4b33472fb0dfc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, иран, дональд трамп, ормузский пролив, сша
В мире, ИРАН, Дональд Трамп, Ормузский пролив, США
05:11 12.05.2026
 
СМИ предупредили о новом плане Трампа по Ирану

Axios: Трамп рассматривает возобновление ударов по Ирану и операции в Ормузе

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп рассматривает возобновление ударов по Ирану, утверждает портал Axios со ссылкой на источники.
"Два американских чиновника заявили, что Трамп склоняется к тому, чтобы предпринять какие-либо военные действия против Ирана для усиления давления на режим и принуждения его к уступкам по ядерной программе", — говорится в материале.
По данным портала, американский лидер также рассматривает возобновление операции по сопровождению судов в Ормузском проливе. Среди прочего, изучаются варианты ударов по 25 процентам целей, которые американские военные выявили, но еще не поразили. Трамп считает, что перемирие с Ираном находится "на грани выживания".
"В целом, одним из факторов, которые Трамп учитывает, обдумывая дальнейшие шаги в войне, является его поездка в Китай на этой неделе", — говорится в материале.
В воскресенье Трамп назвал ответ Ирана на предложение по урегулированию конфликта совершенно неприемлемым. По информации Axios, президент США собирается его отклонить.
Агентство IRNA ранее в тот же день сообщило, что Иран передал Пакистану ответ на предложение США по завершению конфликта. По информации агентства ISNA, документ сосредоточен на вопросах прекращения войны и обеспечения безопасности судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе.
Третьего мая США отправили пакистанской стороне ответ на предложение Ирана, состоящее из 14 пунктов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
 
В миреИРАНДональд ТрампОрмузский проливСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала