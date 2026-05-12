Трамп заявил, что может приехать в Россию в этом году

Президент США Дональд Трамп допустил, что может посетить Россию в этом году в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине. | 12.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-12T22:23+0300

ВАШИНГТОН, 12 мая – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп допустил, что может посетить Россию в этом году в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине. "Это возможно... Я сделаю все необходимое... Эта война (на Украине - ред.) становится все ближе к завершению, верьте или нет, она все ближе. И мы думаем, что в итоге придем к соглашению между Россией и Украиной", - заявил Трамп, отвечая на вопрос о том, может ли его визит в Россию состояться в этом году.

