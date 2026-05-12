https://1prime.ru/20260512/trud-869863600.html
Мишустин заявил о быстрых изменениях на рынке труда
Мишустин заявил о быстрых изменениях на рынке труда - 12.05.2026, ПРАЙМ
Мишустин заявил о быстрых изменениях на рынке труда
Изменения на рынке труда очень быстрые, важно понимать, каких специалистов предстоит подготовить, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. | 12.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-12T15:31+0300
2026-05-12T15:31+0300
2026-05-12T15:31+0300
михаил мишустин
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/0c/869863507_0:59:2623:1534_1920x0_80_0_0_f9ca4b9cb446a34f3ce943f64ae2da87.jpg
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Изменения на рынке труда очень быстрые, важно понимать, каких специалистов предстоит подготовить, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Во время стратегической сессии о развитии инженерного и технического образования глава правительства призвал активнее выстраивать и углублять сотрудничество учреждений среднего и высшего технического образования с компаниями. "Очень важно понимать, каких специалистов для каких отраслей и в каких регионах предстоит подготовить, чтобы своевременно реагировать на изменения рынка труда. Мы об этом недавно говорили, они очень быстрые", - сказал Мишустин. Он также обратил внимание на возникший кадровый дисбаланс в отдельных регионах страны. "В некоторых субъектах федерации потребность представителей рабочих профессий в несколько раз превышает число выпускников. Ну и подобные дисбалансы, мы также об этом многократно говорили, надо максимально оперативно устранять", - отметил Мишустин.
https://1prime.ru/20260510/superjob-869822535.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/0c/869863507_141:0:2581:1830_1920x0_80_0_0_fc28a98eeca6f0bf732f21731beae810.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, россия
Мишустин заявил о быстрых изменениях на рынке труда
Премьер Мишустин: нужно понимать, каких специалистов предстоит подготовить
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Изменения на рынке труда очень быстрые, важно понимать, каких специалистов предстоит подготовить, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Во время стратегической сессии о развитии инженерного и технического образования глава правительства призвал активнее выстраивать и углублять сотрудничество учреждений среднего и высшего технического образования с компаниями.
Названы самые востребованные профессии в России
"Очень важно понимать, каких специалистов для каких отраслей и в каких регионах предстоит подготовить, чтобы своевременно реагировать на изменения рынка труда. Мы об этом недавно говорили, они очень быстрые", - сказал Мишустин
.
Он также обратил внимание на возникший кадровый дисбаланс в отдельных регионах страны.
"В некоторых субъектах федерации потребность представителей рабочих профессий в несколько раз превышает число выпускников. Ну и подобные дисбалансы, мы также об этом многократно говорили, надо максимально оперативно устранять", - отметил Мишустин.