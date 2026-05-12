Мишустин заявил о быстрых изменениях на рынке труда - 12.05.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260512/trud-869863600.html
Мишустин заявил о быстрых изменениях на рынке труда
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Изменения на рынке труда очень быстрые, важно понимать, каких специалистов предстоит подготовить, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Во время стратегической сессии о развитии инженерного и технического образования глава правительства призвал активнее выстраивать и углублять сотрудничество учреждений среднего и высшего технического образования с компаниями.
"Очень важно понимать, каких специалистов для каких отраслей и в каких регионах предстоит подготовить, чтобы своевременно реагировать на изменения рынка труда. Мы об этом недавно говорили, они очень быстрые", - сказал Мишустин.
Он также обратил внимание на возникший кадровый дисбаланс в отдельных регионах страны.
"В некоторых субъектах федерации потребность представителей рабочих профессий в несколько раз превышает число выпускников. Ну и подобные дисбалансы, мы также об этом многократно говорили, надо максимально оперативно устранять", - отметил Мишустин.
 
