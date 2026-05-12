Системно значимые банки сократили долю на аукционах ОФЗ - 12.05.2026, ПРАЙМ
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
Системно значимые банки сократили долю на аукционах ОФЗ
18:50 12.05.2026
 
Системно значимые банки сократили долю на аукционах ОФЗ

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Системно значимые кредитные организации (СЗКО) в апреле сократили свою долю покупок на аукционах размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) Минфина России до 36,3% с 37,8% в марте, следует из "Обзора рисков финансовых рынков", подготовленного ЦБ РФ.
"Основной спрос на аукционах ОФЗ в апреле предъявили СЗКО и НФО в рамках доверительного управления (выкупили 36,3 и 30,4% размещений соответственно). Прочие банки нарастили свою долю до 18,1% (с 12,5% в марте)", - говорится в обзоре.
В апреле объем заимствований на аукционах вырос: выручка Минфина России от размещений ОФЗ с постоянным купонным доходом составила 840 миллиардов рублей (в марте – 523 миллиарда рублей). За месяц было размещено 62,7% от квартального плана заимствований (1,5 триллиона рублей по номиналу).
Крупнейшими нетто-продавцами за месяц на вторичном рынке стали системно значимые банки, при этом значительно снизив объем продаж ОФЗ - с 266 миллиардов рублей в марте до 129 миллиардов рублей в апреле. За счет этого, а также благодаря значительным покупкам на аукционах они вернулись к совокупным нетто-покупкам ОФЗ – на сумму 165 миллиардов рублей (в марте продали на 83,1 миллиарда рублей).
Также продажи на вторичном рынке совершали некредитные финансовые организации за счет собственных средств и прочие банки (на 6 миллиардов и 2,5 миллиарда рублей соответственно), купив на аукционах ОФЗ на 93,9 миллиарда и 147 миллиардов рублей соответственно.
Основной спрос на вторичном рынке ОФЗ предъявили физические лица. Они продолжили активно покупать ценные бумаги, в апреле купили на 80 миллиардов рублей, что стало новым историческим максимумом (в марте – 64,9 миллиарда рублей), еще на 11,6 миллиарда рублей розничные инвесторы купили на аукционах ОФЗ. НФО в рамках доверительного управления немного нарастили нетто-покупки ОФЗ - с 38,7 миллиарда рублей в марте до 41,6 миллиарда рублей в апреле.
 
