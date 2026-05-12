Ввод торговых центров в России упал до 22-летнего минимума

Объем ввода торговых центров в России в январе-марте 2026 года упал в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в восемь раз - до 22,8 тысячи квадратных...

2026-05-12T16:55+0300

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Объем ввода торговых центров в России в январе-марте 2026 года упал в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в восемь раз - до 22,8 тысячи квадратных метров, это минимальный показатель для первого квартала с 2004 года, сообщила консалтинговая компания IBC Real Estate. "По итогам первого квартала 2026 года объем нового строительства в России составил всего 22,8 тысячи квадратных метров: 15,7 тысячи квадратных метров в регионах России и 7,1 тысячи квадратных метров в Москве. Санкт-Петербург демонстрирует нулевой объем. Таким образом, показатель по итогам первых трех месяцев 2026 года сократился в восемь раз относительно аналогичного периода прошлого года. Настолько низкий уровень ввода торговой недвижимости в России зафиксирован впервые с 2004 года (14 тысяч квадратных метров)", - говорится в сообщении. По прогнозу консалтинговой компании, объем ввода торговых центров в России по итогам текущего года составит 356 тысяч квадратных метров, что будет на 45% ниже итогов 2025-го. Из них на Москву придется 158 тысяч квадратных метров (-21% год к году), на Петербург – 18 тысяч квадратных метров (-85%). Доля объектов, сроки реализации которых были перенесены с 2025 года или более ранних периодов, составит 96% в Москве и 88% в Петербурге. Рост доли ТЦ, открытие которых переносилось, в IBC Real Estate объясняют рядом факторов. Помимо значительного роста стоимости строительства и отделки, а также дефицита и подорожания рабочей силы, ввод объектов откладывается ввиду низкого процента заполняемости арендаторами и более длительного, чем раньше, срока их подбора. "В условиях низких темпов открытий и активного сокращения количества неприбыльных магазинов, а также на фоне интенсивного развития онлайн-торговли, собственникам ТЦ все сложнее найти заинтересованных арендаторов. Если ранее, в период высокой востребованности ТЦ (в первую очередь как мест для шопинга) и активного развития ритейлеров, доля вакантных площадей на момент открытия составляла не более 20%, то на сегодняшний день индикатор может превышать 40%", - отмечается в сообщении.

