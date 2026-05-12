Российские туристы стали меньше тратить денег на курортах Антальи

Российские туристы стали меньше тратить денег на курортах Антальи на фоне высоких цен и фактора мошенников, сообщили РИА Новости представители туристического...

2026-05-12T05:00+0300

АНКАРА, 12 мая - ПРАЙМ. Российские туристы стали меньше тратить денег на курортах Антальи на фоне высоких цен и фактора мошенников, сообщили РИА Новости представители туристического сектора региона. "Туристы (на курортах Антальи - ред.) уже не совершают спонтанных покупок, как раньше, а многие жалуются на завышенные цены и случаи недобросовестного отношения к иностранцам", - рассказали агентству участники туристического рынка. Представители отрасли отметили, что в последние два года стоимость отдыха в Турции заметно выросла почти по всем направлениям: от проживания и ресторанов до экскурсий и транспорта. На этом фоне многие российские туристы начали заранее планировать расходы и отказываться от части дополнительных услуг уже во время отпуска, добавили участники сектора. Собеседники агентства также обратили внимание на ухудшение общей атмосферы потребления на курортах. По их словам, жалобы на агрессивную торговлю, навязанные услуги и случаи мошенничества в туристических районах стали звучать чаще, что отрицательно отражается на готовности отдыхающих тратить деньги вне гостиниц. По оценке представителей туристическо отрасли, дальнейший рост цен при сохранении нынешнего уровня сервиса может привести к перераспределению турпотока в пользу других популярных направлений.

