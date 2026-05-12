Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Конфликт вокруг Ирана раскачивает новый продовольственный кризис - 12.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260512/udobreniya-869713893.html
Конфликт вокруг Ирана раскачивает новый продовольственный кризис
Конфликт вокруг Ирана раскачивает новый продовольственный кризис - 12.05.2026, ПРАЙМ
Конфликт вокруг Ирана раскачивает новый продовольственный кризис
Конфликт вокруг Ирана спровоцировал серьёзный кризис на рынке удобрений. Он может оказаться непродолжительным, но окажет влияние на урожай текущего года. Станет | 12.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-12T05:05+0300
2026-05-12T05:05+0300
мнения аналитиков
сельское хозяйство
мировая экономика
ормузский пролив
китай
иран
удобрения
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869713893.jpg?1778551501
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Конфликт вокруг Ирана спровоцировал серьёзный кризис на рынке удобрений. Он может оказаться непродолжительным, но окажет влияние на урожай текущего года. Станет ли он проблемой для урожая следующего — будет зависеть от сроков и эскалации конфликта, считает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев.📈 Взлёт цен на карбамид: дефицит перед посевнойПерекрытие Ормузского пролива в марте–апреле 2026 года создало мощнейший дефицит азотных удобрений прямо перед началом посевного сезона в северном полушарии. Через пролив проходит около трети мировых поставок карбамида — самого доступного и популярного вида удобрений на развивающихся рынках. Основной адресат — регион Юго-Восточной Азии.Кроме того, Индия — крупнейший потребитель азотных удобрений — была вынуждена резко сократить собственное производство из-за перебоев в поставках сжиженного природного газа из Персидского залива. В марте падение выпуска составляло 27% год к году, что заставило страну увеличивать внешние закупки, ещё больше подогревая цены. В моменте цены CFD на карбамид подскакивали вдвое: с 354,5 доллара за тонну в начале декабря до 720,25 доллара в середине апреля.🌾 Фосфаты пострадали меньше, но комплексные удобрения подорожалиНа фосфаты ситуация повлияла в меньшей степени. Крупнейший поставщик фосфатов — Марокко — находится достаточно далеко от зоны конфликта. Однако фосфаты входят в состав комплексных удобрений, которые подорожали за счёт роста стоимости компонентов. CFD на диаммонифосфат (DAP) увеличились на 24% — с 610 долларов за тонну в середине декабря до 757,5 доллара в конце апреля.⏳ Два фактора, которые могут прекратить кризисПо мнению аналитика, текущий всплеск цен на азотные удобрения будет ограниченным как по величине, так и по продолжительности. Есть два фактора, лежащих в плоскости политических решений:Кроме того, острота дефицита была связана с подготовкой к посевной — это сезонный фактор. Небогатые аграрные страны при высоких ценах сокращают потребление удобрений, что отрицательно скажется на урожайности. Речь идёт прежде всего о зерновых — пшенице, рисе, кукурузе, а также о сахарном тростнике. Карбамид — основное удобрение для них, так как азот отвечает за рост зелёной массы и формирование зерна.1 мая CFD на карбамид резко упал на 14,23% — до 585 долларов за тонну, возможно, из-за заявлений Трампа о скором завершении операции против Ирана. Если хрупкое перемирие продлится, цены могут стабилизироваться вблизи текущих уровней.🇷🇺 Что это значит для РоссииРост цен позитивно отразился на доходах российских производителей удобрений. В денежном выражении экспорт удобрений из РФ в первом квартале 2026 года вырос на 16% год к году. Однако в объёмных показателях экспорт ограничен введёнными правительством квотами для азотных удобрений. Кроме того, в последние месяцы наблюдается снижение выпуска из-за атак беспилотников на производственную инфраструктуру.Российские сельхозпроизводители не должны ощутить остроту мирового кризиса. Благодаря экспортным квотам гарантированы достаточные объёмы поставок для отечественного агропромышленного комплекса. Кроме того, цены на удобрения на внутреннем рынке уже несколько лет заморожены, и индексировать их пока не собираются.Автор: Алексей Калачев, аналитик ФГ "Финам"
https://1prime.ru/20260506/import-869706209.html
ормузский пролив
китай
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
Алексей Калачев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/05/864238929_245:0:2293:2048_100x100_80_0_0_559a1f33f6e85e952d6c5b8984097266.jpg
Алексей Калачев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/05/864238929_245:0:2293:2048_100x100_80_0_0_559a1f33f6e85e952d6c5b8984097266.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, сельское хозяйство, мировая экономика, ормузский пролив, китай, иран, удобрения
Мнения аналитиков, Сельское хозяйство, Мировая экономика, Ормузский пролив, КИТАЙ, ИРАН, удобрения
05:05 12.05.2026
 
Конфликт вокруг Ирана раскачивает новый продовольственный кризис

Аналитик Калачев: кризис на рынке удобрений из-за Ирана реален, но не для России

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
Алексей Калачев, аналитик ФГ Финам
Алексей Калачев
Аналитик ФГ "Финам"
Все материалы
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Конфликт вокруг Ирана спровоцировал серьёзный кризис на рынке удобрений. Он может оказаться непродолжительным, но окажет влияние на урожай текущего года. Станет ли он проблемой для урожая следующего — будет зависеть от сроков и эскалации конфликта, считает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев.
Производство удобрений - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2026
США в марте рекордно нарастили импорт удобрений из России
6 мая, 09:13

📈 Взлёт цен на карбамид: дефицит перед посевной

Перекрытие Ормузского пролива в марте–апреле 2026 года создало мощнейший дефицит азотных удобрений прямо перед началом посевного сезона в северном полушарии. Через пролив проходит около трети мировых поставок карбамида — самого доступного и популярного вида удобрений на развивающихся рынках. Основной адресат — регион Юго-Восточной Азии.
Кроме того, Индия — крупнейший потребитель азотных удобрений — была вынуждена резко сократить собственное производство из-за перебоев в поставках сжиженного природного газа из Персидского залива. В марте падение выпуска составляло 27% год к году, что заставило страну увеличивать внешние закупки, ещё больше подогревая цены. В моменте цены CFD на карбамид подскакивали вдвое: с 354,5 доллара за тонну в начале декабря до 720,25 доллара в середине апреля.

🌾 Фосфаты пострадали меньше, но комплексные удобрения подорожали

На фосфаты ситуация повлияла в меньшей степени. Крупнейший поставщик фосфатов — Марокко — находится достаточно далеко от зоны конфликта. Однако фосфаты входят в состав комплексных удобрений, которые подорожали за счёт роста стоимости компонентов. CFD на диаммонифосфат (DAP) увеличились на 24% — с 610 долларов за тонну в середине декабря до 757,5 доллара в конце апреля.

⏳ Два фактора, которые могут прекратить кризис

По мнению аналитика, текущий всплеск цен на азотные удобрения будет ограниченным как по величине, так и по продолжительности. Есть два фактора, лежащих в плоскости политических решений:
  • Компромисс между США и Ираном — завершение конфликта на Ближнем Востоке.
  • Снятие Китаем ограничений на экспорт карбамида (Китай — крупнейший производитель).
Кроме того, острота дефицита была связана с подготовкой к посевной — это сезонный фактор. Небогатые аграрные страны при высоких ценах сокращают потребление удобрений, что отрицательно скажется на урожайности. Речь идёт прежде всего о зерновых — пшенице, рисе, кукурузе, а также о сахарном тростнике. Карбамид — основное удобрение для них, так как азот отвечает за рост зелёной массы и формирование зерна.
1 мая CFD на карбамид резко упал на 14,23% — до 585 долларов за тонну, возможно, из-за заявлений Трампа о скором завершении операции против Ирана. Если хрупкое перемирие продлится, цены могут стабилизироваться вблизи текущих уровней.

🇷🇺 Что это значит для России

Рост цен позитивно отразился на доходах российских производителей удобрений. В денежном выражении экспорт удобрений из РФ в первом квартале 2026 года вырос на 16% год к году. Однако в объёмных показателях экспорт ограничен введёнными правительством квотами для азотных удобрений. Кроме того, в последние месяцы наблюдается снижение выпуска из-за атак беспилотников на производственную инфраструктуру.
Российские сельхозпроизводители не должны ощутить остроту мирового кризиса. Благодаря экспортным квотам гарантированы достаточные объёмы поставок для отечественного агропромышленного комплекса. Кроме того, цены на удобрения на внутреннем рынке уже несколько лет заморожены, и индексировать их пока не собираются.
Автор: Алексей Калачев, аналитик ФГ "Финам"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковСельское хозяйствоМировая экономикаОрмузский проливКИТАЙИРАНудобрения
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала