Конфликт вокруг Ирана раскачивает новый продовольственный кризис

2026-05-12T05:05+0300

МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Конфликт вокруг Ирана спровоцировал серьёзный кризис на рынке удобрений. Он может оказаться непродолжительным, но окажет влияние на урожай текущего года. Станет ли он проблемой для урожая следующего — будет зависеть от сроков и эскалации конфликта, считает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев.📈 Взлёт цен на карбамид: дефицит перед посевнойПерекрытие Ормузского пролива в марте–апреле 2026 года создало мощнейший дефицит азотных удобрений прямо перед началом посевного сезона в северном полушарии. Через пролив проходит около трети мировых поставок карбамида — самого доступного и популярного вида удобрений на развивающихся рынках. Основной адресат — регион Юго-Восточной Азии.Кроме того, Индия — крупнейший потребитель азотных удобрений — была вынуждена резко сократить собственное производство из-за перебоев в поставках сжиженного природного газа из Персидского залива. В марте падение выпуска составляло 27% год к году, что заставило страну увеличивать внешние закупки, ещё больше подогревая цены. В моменте цены CFD на карбамид подскакивали вдвое: с 354,5 доллара за тонну в начале декабря до 720,25 доллара в середине апреля.🌾 Фосфаты пострадали меньше, но комплексные удобрения подорожалиНа фосфаты ситуация повлияла в меньшей степени. Крупнейший поставщик фосфатов — Марокко — находится достаточно далеко от зоны конфликта. Однако фосфаты входят в состав комплексных удобрений, которые подорожали за счёт роста стоимости компонентов. CFD на диаммонифосфат (DAP) увеличились на 24% — с 610 долларов за тонну в середине декабря до 757,5 доллара в конце апреля.⏳ Два фактора, которые могут прекратить кризисПо мнению аналитика, текущий всплеск цен на азотные удобрения будет ограниченным как по величине, так и по продолжительности. Есть два фактора, лежащих в плоскости политических решений:Кроме того, острота дефицита была связана с подготовкой к посевной — это сезонный фактор. Небогатые аграрные страны при высоких ценах сокращают потребление удобрений, что отрицательно скажется на урожайности. Речь идёт прежде всего о зерновых — пшенице, рисе, кукурузе, а также о сахарном тростнике. Карбамид — основное удобрение для них, так как азот отвечает за рост зелёной массы и формирование зерна.1 мая CFD на карбамид резко упал на 14,23% — до 585 долларов за тонну, возможно, из-за заявлений Трампа о скором завершении операции против Ирана. Если хрупкое перемирие продлится, цены могут стабилизироваться вблизи текущих уровней.🇷🇺 Что это значит для РоссииРост цен позитивно отразился на доходах российских производителей удобрений. В денежном выражении экспорт удобрений из РФ в первом квартале 2026 года вырос на 16% год к году. Однако в объёмных показателях экспорт ограничен введёнными правительством квотами для азотных удобрений. Кроме того, в последние месяцы наблюдается снижение выпуска из-за атак беспилотников на производственную инфраструктуру.Российские сельхозпроизводители не должны ощутить остроту мирового кризиса. Благодаря экспортным квотам гарантированы достаточные объёмы поставок для отечественного агропромышленного комплекса. Кроме того, цены на удобрения на внутреннем рынке уже несколько лет заморожены, и индексировать их пока не собираются.Автор: Алексей Калачев, аналитик ФГ "Финам"

Алексей Калачев https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/05/864238929_245:0:2293:2048_100x100_80_0_0_559a1f33f6e85e952d6c5b8984097266.jpg

