Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Хакеры взломали около 300 систем видеонаблюдения на Украине - 12.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260512/ukraina-869847193.html
Хакеры взломали около 300 систем видеонаблюдения на Украине
Хакеры взломали около 300 систем видеонаблюдения на Украине - 12.05.2026, ПРАЙМ
Хакеры взломали около 300 систем видеонаблюдения на Украине
Пророссийские хакеры взломали около 300 систем видеонаблюдения в торговых центрах и магазинах на Украине, в результате посетители 9 и 10 мая с раннего утра... | 12.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-12T00:01+0300
2026-05-12T00:01+0300
технологии
россия
экономика
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869847193.jpg?1778533261
МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Пророссийские хакеры взломали около 300 систем видеонаблюдения в торговых центрах и магазинах на Украине, в результате посетители 9 и 10 мая с раннего утра могли слушать Государственный гимн России и песню "День Победы", сообщили РИА Новости представители хакерской группы "Тихий омут". Соответствующие кадры со взломанных камер видеонаблюдения из торговых центров, продуктовых магазинов и даже аптек в городах Украины есть в распоряжении РИА Новости. В общей сложности пророссийские хакеры получили доступ к 300 устройствам видеонаблюдения в семи ТЦ и 24 магазинах. С раннего утра и в течение нескольких дней, в том числе 9 и 10 мая, для посетителей играл гимн России, песня "День Победы" в исполнении советского и российского певца Льва Лещенко, а также еще около 150 патриотических композиций.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия
Технологии, РОССИЯ, Экономика
00:01 12.05.2026
 
Хакеры взломали около 300 систем видеонаблюдения на Украине

Хакеры взломали около 300 систем видеонаблюдения в торговых центрах и магазинах на Украине

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Пророссийские хакеры взломали около 300 систем видеонаблюдения в торговых центрах и магазинах на Украине, в результате посетители 9 и 10 мая с раннего утра могли слушать Государственный гимн России и песню "День Победы", сообщили РИА Новости представители хакерской группы "Тихий омут".
Соответствующие кадры со взломанных камер видеонаблюдения из торговых центров, продуктовых магазинов и даже аптек в городах Украины есть в распоряжении РИА Новости.
В общей сложности пророссийские хакеры получили доступ к 300 устройствам видеонаблюдения в семи ТЦ и 24 магазинах. С раннего утра и в течение нескольких дней, в том числе 9 и 10 мая, для посетителей играл гимн России, песня "День Победы" в исполнении советского и российского певца Льва Лещенко, а также еще около 150 патриотических композиций.
 
ЭкономикаТехнологииРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала