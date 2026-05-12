Хакеры взломали около 300 систем видеонаблюдения на Украине
Хакеры взломали около 300 систем видеонаблюдения на Украине
2026-05-12T00:01+0300
МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Пророссийские хакеры взломали около 300 систем видеонаблюдения в торговых центрах и магазинах на Украине, в результате посетители 9 и 10 мая с раннего утра могли слушать Государственный гимн России и песню "День Победы", сообщили РИА Новости представители хакерской группы "Тихий омут".
Соответствующие кадры со взломанных камер видеонаблюдения из торговых центров, продуктовых магазинов и даже аптек в городах Украины есть в распоряжении РИА Новости.
В общей сложности пророссийские хакеры получили доступ к 300 устройствам видеонаблюдения в семи ТЦ и 24 магазинах. С раннего утра и в течение нескольких дней, в том числе 9 и 10 мая, для посетителей играл гимн России, песня "День Победы" в исполнении советского и российского певца Льва Лещенко, а также еще около 150 патриотических композиций.
