Хакеры взломали около 300 систем видеонаблюдения на Украине

Хакеры взломали около 300 систем видеонаблюдения на Украине

2026-05-12T00:01+0300

МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Пророссийские хакеры взломали около 300 систем видеонаблюдения в торговых центрах и магазинах на Украине, в результате посетители 9 и 10 мая с раннего утра могли слушать Государственный гимн России и песню "День Победы", сообщили РИА Новости представители хакерской группы "Тихий омут". Соответствующие кадры со взломанных камер видеонаблюдения из торговых центров, продуктовых магазинов и даже аптек в городах Украины есть в распоряжении РИА Новости. В общей сложности пророссийские хакеры получили доступ к 300 устройствам видеонаблюдения в семи ТЦ и 24 магазинах. С раннего утра и в течение нескольких дней, в том числе 9 и 10 мая, для посетителей играл гимн России, песня "День Победы" в исполнении советского и российского певца Льва Лещенко, а также еще около 150 патриотических композиций.

