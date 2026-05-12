Мендель раскрыла, чем ее удивил Зеленский - 12.05.2026, ПРАЙМ
Мендель раскрыла, чем ее удивил Зеленский
Мендель: Зеленский поменял свою позицию по НАТО ради сближения с США

МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского, Юлия Мендель, в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону поделилась своим удивлением по поводу того, как Зеленский изменил свое мнение о вступлении Украины в НАТО, чтобы угодить администрации президента США.

Карлсон отметил, что по словам Мендель, в 2019 году Зеленский заверял президента России Владимира Путина, что Украина не стремится присоединяться к НАТО, однако спустя три года изменил свою точку зрения.
"Ну, я точно знаю, что он хотел повлиять на американскую администрацию. Он хотел получить поддержку, дружбу, понимаете, что-то наподобие этого", — пояснила она.

Она добавила, что ранее тема вступления Украины в НАТО едва поднималась в их обсуждениях с Зеленским, и когда он впервые высказался на эту тему, это было для нее неожиданностью.
"Я помню его интервью. Я помню, кому-то было дано это интервью, когда он впервые сказал: "Почему мы не в НАТО?" Мы на самом деле никогда это не обсуждали. Этого вообще не было за столом переговоров. <…> Я начала просматривать сообщения, и там не было никакой информации о НАТО, он просто придумал это", — добавила Мендель.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что потенциальное вступление Украины в НАТО представляет угрозу для безопасности России, что и стало одной из причин начала специальной военной операции.
