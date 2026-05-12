https://1prime.ru/20260512/ukraina-869854999.html

Мендель раскрыла, чем ее удивил Зеленский

Мендель раскрыла, чем ее удивил Зеленский - 12.05.2026, ПРАЙМ

Мендель раскрыла, чем ее удивил Зеленский

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского, Юлия Мендель, в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону поделилась своим удивлением по поводу того, как... | 12.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-12T07:24+0300

2026-05-12T07:24+0300

2026-05-12T07:24+0300

общество

мировая экономика

украина

сша

владимир зеленский

такер карлсон

владимир путин

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg

МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского, Юлия Мендель, в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону поделилась своим удивлением по поводу того, как Зеленский изменил свое мнение о вступлении Украины в НАТО, чтобы угодить администрации президента США.Карлсон отметил, что по словам Мендель, в 2019 году Зеленский заверял президента России Владимира Путина, что Украина не стремится присоединяться к НАТО, однако спустя три года изменил свою точку зрения."Ну, я точно знаю, что он хотел повлиять на американскую администрацию. Он хотел получить поддержку, дружбу, понимаете, что-то наподобие этого", — пояснила она.Она добавила, что ранее тема вступления Украины в НАТО едва поднималась в их обсуждениях с Зеленским, и когда он впервые высказался на эту тему, это было для нее неожиданностью."Я помню его интервью. Я помню, кому-то было дано это интервью, когда он впервые сказал: "Почему мы не в НАТО?" Мы на самом деле никогда это не обсуждали. Этого вообще не было за столом переговоров. <…> Я начала просматривать сообщения, и там не было никакой информации о НАТО, он просто придумал это", — добавила Мендель.Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что потенциальное вступление Украины в НАТО представляет угрозу для безопасности России, что и стало одной из причин начала специальной военной операции.

https://1prime.ru/20260511/zelenskiy-869846809.html

https://1prime.ru/20260512/mir-869854539.html

https://1prime.ru/20260511/zelenskiy-869845286.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, украина, сша, владимир зеленский, такер карлсон, владимир путин, нато