На Украине выступили с отчаянным заявлением о России

Киев обращается к Европе с просьбой о содействии в восстановлении переговоров с Россией, сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. | 12.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-12T12:03+0300

МОСКВА, 12 мая – ПРАЙМ. Киев обращается к Европе с просьбой о содействии в восстановлении переговоров с Россией, сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. "Вероятно, Европе нужна новая роль в наших усилиях по установлению мира", — рассказал он изданию Politico.Сибига отметил, что Владимир Зеленский уже обсуждал эту тему с несколькими лидерами европейских стран. Однако он подчеркнул, что Киев не намерен просить Европу заменить США в переговорном процессе. "Это должно быть дополнительным направлением, а не заменой, не альтернативой", — отметил он.Министр иностранных дел России Сергей Лавров неоднократно отмечал, что Европа стремится тормозить процесс дипломатического урегулирования в Украине. В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин открыт для переговоров со всеми, включая представителей Европейского союза. Он подчеркнул, что российская сторона не инициировала прекращение отношений с ЕС; это решение было принято в Брюсселе и столицах некоторых европейских государств.

