https://1prime.ru/20260512/ukraina-869859382.html
На Украине выступили с отчаянным заявлением о России
На Украине выступили с отчаянным заявлением о России - 12.05.2026, ПРАЙМ
На Украине выступили с отчаянным заявлением о России
Киев обращается к Европе с просьбой о содействии в восстановлении переговоров с Россией, сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. | 12.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-12T12:03+0300
2026-05-12T12:03+0300
2026-05-12T12:03+0300
переговоры
европа
россия
украина
киев
сергей лавров
владимир зеленский
ес
politico
андрей сибига
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/01/841250196_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_9f29c1851a2023f78ce0b4fc123ad24c.jpg
МОСКВА, 12 мая – ПРАЙМ. Киев обращается к Европе с просьбой о содействии в восстановлении переговоров с Россией, сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. "Вероятно, Европе нужна новая роль в наших усилиях по установлению мира", — рассказал он изданию Politico.Сибига отметил, что Владимир Зеленский уже обсуждал эту тему с несколькими лидерами европейских стран. Однако он подчеркнул, что Киев не намерен просить Европу заменить США в переговорном процессе. "Это должно быть дополнительным направлением, а не заменой, не альтернативой", — отметил он.Министр иностранных дел России Сергей Лавров неоднократно отмечал, что Европа стремится тормозить процесс дипломатического урегулирования в Украине. В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин открыт для переговоров со всеми, включая представителей Европейского союза. Он подчеркнул, что российская сторона не инициировала прекращение отношений с ЕС; это решение было принято в Брюсселе и столицах некоторых европейских государств.
https://1prime.ru/20260512/krizis-869856548.html
https://1prime.ru/20260510/putin-869821911.html
европа
украина
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/01/841250196_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_4d68112cf7cdf729f608b0d4b39ba979.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
переговоры, европа, россия, украина, киев, сергей лавров, владимир зеленский, ес, politico, андрей сибига
переговоры, ЕВРОПА, РОССИЯ, УКРАИНА, Киев, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, ЕС, Politico, Андрей Сибига
На Украине выступили с отчаянным заявлением о России
Сибига просит Европу стать посредником в мирных переговорах с РФ