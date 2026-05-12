Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Украине выступили с отчаянным заявлением о России - 12.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260512/ukraina-869859382.html
На Украине выступили с отчаянным заявлением о России
На Украине выступили с отчаянным заявлением о России - 12.05.2026, ПРАЙМ
На Украине выступили с отчаянным заявлением о России
Киев обращается к Европе с просьбой о содействии в восстановлении переговоров с Россией, сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. | 12.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-12T12:03+0300
2026-05-12T12:03+0300
переговоры
европа
россия
украина
киев
сергей лавров
владимир зеленский
ес
politico
андрей сибига
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/01/841250196_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_9f29c1851a2023f78ce0b4fc123ad24c.jpg
МОСКВА, 12 мая – ПРАЙМ. Киев обращается к Европе с просьбой о содействии в восстановлении переговоров с Россией, сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. "Вероятно, Европе нужна новая роль в наших усилиях по установлению мира", — рассказал он изданию Politico.Сибига отметил, что Владимир Зеленский уже обсуждал эту тему с несколькими лидерами европейских стран. Однако он подчеркнул, что Киев не намерен просить Европу заменить США в переговорном процессе. "Это должно быть дополнительным направлением, а не заменой, не альтернативой", — отметил он.Министр иностранных дел России Сергей Лавров неоднократно отмечал, что Европа стремится тормозить процесс дипломатического урегулирования в Украине. В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин открыт для переговоров со всеми, включая представителей Европейского союза. Он подчеркнул, что российская сторона не инициировала прекращение отношений с ЕС; это решение было принято в Брюсселе и столицах некоторых европейских государств.
https://1prime.ru/20260512/krizis-869856548.html
https://1prime.ru/20260510/putin-869821911.html
европа
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/01/841250196_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_4d68112cf7cdf729f608b0d4b39ba979.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
переговоры, европа, россия, украина, киев, сергей лавров, владимир зеленский, ес, politico, андрей сибига
переговоры, ЕВРОПА, РОССИЯ, УКРАИНА, Киев, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, ЕС, Politico, Андрей Сибига
12:03 12.05.2026
 
На Украине выступили с отчаянным заявлением о России

Сибига просит Европу стать посредником в мирных переговорах с РФ

© Unsplash/Glib AlbovskyКиев, Украина
Киев, Украина
Киев, Украина. Архивное фото
© Unsplash/Glib Albovsky
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мая – ПРАЙМ. Киев обращается к Европе с просьбой о содействии в восстановлении переговоров с Россией, сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
"Вероятно, Европе нужна новая роль в наших усилиях по установлению мира", — рассказал он изданию Politico.
Сибига отметил, что Владимир Зеленский уже обсуждал эту тему с несколькими лидерами европейских стран. Однако он подчеркнул, что Киев не намерен просить Европу заменить США в переговорном процессе.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2026
Кризис сделает переговоры с Россией неизбежными, считает Дмитриев
09:40
"Это должно быть дополнительным направлением, а не заменой, не альтернативой", — отметил он.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров неоднократно отмечал, что Европа стремится тормозить процесс дипломатического урегулирования в Украине.
В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин открыт для переговоров со всеми, включая представителей Европейского союза. Он подчеркнул, что российская сторона не инициировала прекращение отношений с ЕС; это решение было принято в Брюсселе и столицах некоторых европейских государств.
Президент России Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2026
Заявление Путина о переговорах с Европой вызвало бурную реакцию на Западе
10 мая, 10:14
 
переговорыЕВРОПАРОССИЯУКРАИНАКиевСергей ЛавровВладимир ЗеленскийЕСPoliticoАндрей Сибига
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала