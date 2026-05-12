"Это катастрофа". Происходящее в Киеве вызвало переполох в Германии - 12.05.2026, ПРАЙМ
"Это катастрофа". Происходящее в Киеве вызвало переполох в Германии
Читатели немецкого портала Die Welt отреагировали на начавшиеся следственные действия в отношении экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. | 12.05.2026, ПРАЙМ
22:43 12.05.2026
 

"Это катастрофа". Происходящее в Киеве вызвало переполох в Германии

МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Читатели немецкого портала Die Welt отреагировали на начавшиеся следственные действия в отношении экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.
"Коррупция в ближайшем окружении Зеленского — систематическая проблема. Но это не вызывает споров, ведь Зеленский — лучший друг министра обороны Германии Бориса Писториуса и канцлера Фридриха Мерца. Чудесное появление миллионеров и миллиардеров на Украине также игнорируется. Растрата немецких государственных средств спокойно принимается, хотя каждый политик в курсе происходящего", — написал один из комментаторов.
"Вот почему бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера отвергают в качестве посредника в переговорах с Россией. Только представьте, если бы ему удалось закончить войну до того, как последний украинский олигарх обеспечит себе финансовую стабильность и благополучно разместится за границей? Это была бы катастрофа" — сыронизировал другой.
"Тем, кто до сих пор удивляется и не понимает, что Украина — одна из самых коррумпированных стран на Земле, уже ничем не помочь", —высказался третий.
"У кого еще остались сомнения по поводу того, куда исчезают наши миллиарды евро? А Мерц и Писториус все сильнее давят на Германию по этому вопросу, прославляя Украину как нашего спасителя и защитника", — резюмировал еще один читатель.
Во вторник специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины потребовала арестовать Ермака с многомиллионным залогом. Ранее Ермака обвинили в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. Суд арестовал недвижимость по этому делу.
НАБУ и САП также сообщили, что предъявлены обвинения еще шести фигурантам дела экс-главы офиса Зеленского. НАБУ имен не называет, однако, по данным, украинского издания "Страна.ua", речь идет о бывшем вице-премьере Алексее Чернышове, который проходит обвиняемым по другому делу о коррупции. В числе других обвиняемых - некий бизнесмен, причастный к "Миндичгейту", отмечается, что это сам Тимур Миндич – друг и соратник Владимира Зеленского.
