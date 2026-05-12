"В духе Зеленского". На Западе возмутились событиями на Украине

2026-05-12T23:19+0300

МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Внесение бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель в базу "Миротворец" после интервью американскому журналисту Такеру Карлсону наглядно иллюстрирует политику главы киевского режима, заявил профессор Оттавского университета Иван Качановский в соцсети X."Вот это в духе Зеленского — фантазия в стиле Оруэлла на тему свободы и демократии, который прославляют западные политики и СМИ", — обрушился с критикой он.Политик отметил, что интервью бывшего пресс-секретаря Зеленского стало подтверждением, что Зеленский — наркоман и коррумпированный диктатор.Юлия Мендель накануне дала интервью журналисту Такеру Карлсону, в котором сделала несколько резонансных заявлений. Она утверждала, что людей отправляют на фронт в ответ на критику Зеленского. По словам Мендель, Зеленский говорил о необходимости пропаганды, сравнимой с той, что использовал Геббельс. Она также назвала его диктатором, стремящимся удержать власть на Украине.Персональные данные Мендель были внесены в базу "Миротворца" 12 мая.

