Почему в России нельзя инвестировать в ювелирку, а на Востоке можно

В странах Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии золотые украшения служат полноценным инвестиционным инструментом и составляют основу семейных сбережений, | 12.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-12T06:06+0300

МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. В странах Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии золотые украшения служат полноценным инвестиционным инструментом и составляют основу семейных сбережений, тогда как в России такой подход не работает. Генеральный директор сервиса Moneymatika.ru Максим Мольдерф объяснил, в чём отличие.На традиционных азиатских ювелирных рынках украшения массового спроса представляют собой форму хранения металла. Это изделия высокой пробы (22–23 карата) с минимальной обработкой, почти нулевой дизайнерской наценкой и ценой, привязанной исключительно к весу. "Разница между ценой покупки и продажи здесь минимальна и сопоставима с банковским спредом на слитки, — пояснил Мольдерф. — Украшение функционирует как ликвидный семейный резерв, который можно в любой момент продать по цене, близкой к биржевой".Прямой перенос этой практики на российскую почву невозможен по трём причинам: культурной, сырьевой и налоговой. В России украшения воспринимаются прежде всего как модный аксессуар, а не как движимый банк. Кроме того, отечественная ювелирная отрасль ориентирована на 585-ю пробу, содержащую лишь 58,5% чистого золота. При продаже скупщик вычтет стоимость аффинажа, и потери окажутся значительными.Наконец, налог на добавленную стоимость в 20 процентов, встроенный в цену любого ювелирного изделия, создаёт немедленный убыток, тогда как для инвестиционного металла ставка нулевая, резюмировал Мольдерф.

финансы, бизнес, ближний восток, ювелирные украшения, золото