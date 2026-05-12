Венесуэла выразила протест генсеку ООН из-за его слов о стране

2026-05-12T03:48+0300

МЕХИКО, 12 мая - ПРАЙМ. Венесуэла выразила официальный протест генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу из-за его высказываний о стране, заявив, что они противоречат принципам нейтралитета, объективности и беспристрастности. "Боливарианская Республика Венесуэла выражает решительный протест в связи с заявлениями генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреша относительно венесуэльского государства", - говорится в коммюнике МИД республики, которое опубликовал в соцсетях глава ведомства Иван Хиль. В Каракасе заявили, что недавние слова главы ООН содержат утверждения, "неподобающие его высокому посту", и противоречат принципам объективности, осторожности, беспристрастности и доброй воли, закрепленным в Уставе организации. Поводом для заявления стали заявления Гутерреша на пресс-конференции в Найроби, где, отвечая на вопрос о возможности повторения в отношении Кубы сценария, подобного ситуации в Венесуэле, он сказал, что сравнение двух случаев некорректно, поскольку Венесуэла была "совершенно иной ситуацией". По словам генсека, в Венесуэле имела место военная операция против Николаса Мадуро при наличии "очень широкого соучастия внутри венесуэльской политической системы". Венесуэльские власти в ответ заявили, что секретариат ООН демонстрирует неспособность эффективно содействовать миру и урегулированию крупных конфликтов современности. В коммюнике также говорится, что на фоне продолжающегося конфликта в секторе Газа, расширения войн и применения односторонних санкций против суверенных государств организация сохраняет "молчание или двусмысленную позицию", что ослабляет ее моральный авторитет. Каракас также заявил, что ООН никогда ранее не сталкивалась с таким глубоким кризисом доверия со стороны народов мира. Венесуэльские власти напомнили, что статья 100 Устава ООН обязывает генерального секретаря действовать нейтрально, беспристрастно и независимо, сохраняя легитимность организации и уважение к международному праву.

