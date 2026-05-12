Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Венесуэла выразила протест генсеку ООН из-за его слов о стране - 12.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260512/venesuela-869851680.html
Венесуэла выразила протест генсеку ООН из-за его слов о стране
Венесуэла выразила протест генсеку ООН из-за его слов о стране - 12.05.2026, ПРАЙМ
Венесуэла выразила протест генсеку ООН из-за его слов о стране
Венесуэла выразила официальный протест генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу из-за его высказываний о стране, заявив, что они противоречат принципам... | 12.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-12T03:48+0300
2026-05-12T03:48+0300
общество
экономика
мировая экономика
венесуэла
куба
газа
антониу гутерреш
николас мадуро
оон
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869851680.jpg?1778546909
МЕХИКО, 12 мая - ПРАЙМ. Венесуэла выразила официальный протест генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу из-за его высказываний о стране, заявив, что они противоречат принципам нейтралитета, объективности и беспристрастности. "Боливарианская Республика Венесуэла выражает решительный протест в связи с заявлениями генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреша относительно венесуэльского государства", - говорится в коммюнике МИД республики, которое опубликовал в соцсетях глава ведомства Иван Хиль. В Каракасе заявили, что недавние слова главы ООН содержат утверждения, "неподобающие его высокому посту", и противоречат принципам объективности, осторожности, беспристрастности и доброй воли, закрепленным в Уставе организации. Поводом для заявления стали заявления Гутерреша на пресс-конференции в Найроби, где, отвечая на вопрос о возможности повторения в отношении Кубы сценария, подобного ситуации в Венесуэле, он сказал, что сравнение двух случаев некорректно, поскольку Венесуэла была "совершенно иной ситуацией". По словам генсека, в Венесуэле имела место военная операция против Николаса Мадуро при наличии "очень широкого соучастия внутри венесуэльской политической системы". Венесуэльские власти в ответ заявили, что секретариат ООН демонстрирует неспособность эффективно содействовать миру и урегулированию крупных конфликтов современности. В коммюнике также говорится, что на фоне продолжающегося конфликта в секторе Газа, расширения войн и применения односторонних санкций против суверенных государств организация сохраняет "молчание или двусмысленную позицию", что ослабляет ее моральный авторитет. Каракас также заявил, что ООН никогда ранее не сталкивалась с таким глубоким кризисом доверия со стороны народов мира. Венесуэльские власти напомнили, что статья 100 Устава ООН обязывает генерального секретаря действовать нейтрально, беспристрастно и независимо, сохраняя легитимность организации и уважение к международному праву.
венесуэла
куба
газа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, венесуэла, куба, газа, антониу гутерреш, николас мадуро, оон, мид
Общество , Экономика, Мировая экономика, ВЕНЕСУЭЛА, КУБА, Газа, Антониу Гутерреш, Николас Мадуро, ООН, МИД
03:48 12.05.2026
 
Венесуэла выразила протест генсеку ООН из-за его слов о стране

Венесуэла выразила протест генсеку ООН Гутеррешу из-за его высказываний о стране

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МЕХИКО, 12 мая - ПРАЙМ. Венесуэла выразила официальный протест генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу из-за его высказываний о стране, заявив, что они противоречат принципам нейтралитета, объективности и беспристрастности.
"Боливарианская Республика Венесуэла выражает решительный протест в связи с заявлениями генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреша относительно венесуэльского государства", - говорится в коммюнике МИД республики, которое опубликовал в соцсетях глава ведомства Иван Хиль.
В Каракасе заявили, что недавние слова главы ООН содержат утверждения, "неподобающие его высокому посту", и противоречат принципам объективности, осторожности, беспристрастности и доброй воли, закрепленным в Уставе организации.
Поводом для заявления стали заявления Гутерреша на пресс-конференции в Найроби, где, отвечая на вопрос о возможности повторения в отношении Кубы сценария, подобного ситуации в Венесуэле, он сказал, что сравнение двух случаев некорректно, поскольку Венесуэла была "совершенно иной ситуацией". По словам генсека, в Венесуэле имела место военная операция против Николаса Мадуро при наличии "очень широкого соучастия внутри венесуэльской политической системы".
Венесуэльские власти в ответ заявили, что секретариат ООН демонстрирует неспособность эффективно содействовать миру и урегулированию крупных конфликтов современности. В коммюнике также говорится, что на фоне продолжающегося конфликта в секторе Газа, расширения войн и применения односторонних санкций против суверенных государств организация сохраняет "молчание или двусмысленную позицию", что ослабляет ее моральный авторитет.
Каракас также заявил, что ООН никогда ранее не сталкивалась с таким глубоким кризисом доверия со стороны народов мира. Венесуэльские власти напомнили, что статья 100 Устава ООН обязывает генерального секретаря действовать нейтрально, беспристрастно и независимо, сохраняя легитимность организации и уважение к международному праву.
 
ЭкономикаОбществоМировая экономикаВЕНЕСУЭЛАКУБАГазаАнтониу ГутеррешНиколас МадуроООНМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала