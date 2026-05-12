Россия стала шестой страной в Европе по производству вина

Россия по итогам прошлого года стала шестой в Европе и одиннадцатой в мире страной по производству вина - на нее пришлось 2,5% мирового объема, следует из... | 12.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Россия по итогам прошлого года стала шестой в Европе и одиннадцатой в мире страной по производству вина - на нее пришлось 2,5% мирового объема, следует из данных Международной организации виноградарства и виноделия (OIV), с которыми ознакомилось РИА Новости. "Что касается соседних стран за пределами ЕС, Россия (5,7 миллиона гектолитров, +11,5% к 2024 году) сообщила об объёме производства в 2025 году, на 22,5% превышающем средний показатель за последние пять лет. Изменения в торговой и политической среде совпали с сокращением зарубежных поставок и усилением роли внутреннего производства. Параллельно меры поддержки винодельческого сектора способствовали его развитию в последние годы", - отмечают аналитики организации. В 2025 году мировое производство вина, по данным OIV, без учёта виноградных соков и сусла, оценивается в 227 миллионов гектолитров, что на 0,6% больше по сравнению с исторически низким объёмом производства 2024 года. Это уже третий подряд год низких показателей производства: объём остаётся на 9,4% ниже среднего уровня за последние пять лет. Производство вина в ЕС в 2025 году оценивается в 136 миллионов гектолитров, что означает снижение на 1,3% по сравнению с 2024 годом. Обеспечивая около 60% мирового производства вина, ЕС остаётся ведущим винодельческим регионом мира, хотя этот показатель является одним из самых низких за последние десятилетия. Италия - крупнейший производитель вина в мире - стала одной из немногих ведущих стран-производителей, которым удалось сохранить объём производства в 2025 году на уровне, близком к средним показателям последних лет: по оценкам, он составил 44,4 миллиона гектолитров, что в целом соответствует уровню 2024 года (+0,7%).

