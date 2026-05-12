Экономика Россия не застрахована от волатильности, заявил Песков
Экономика Россия не застрахована от волатильности, заявил Песков - 12.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-12T13:00+0300
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Российская экономика не может быть полностью застрахована от волатильности на мировых рынках, которая отражается практически на всех странах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Она (экономика - ред.) не может быть застрахована никак полностью от той волатильности, которую мы наблюдаем на мировых рынках. И это все не может негативно не сказываться на экономиках практически всех стран мира, чему свидетелем мы с вами являемся", - сказал Песков журналистам. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак в интервью "Ведомостям" заявил, что рост экономики России в 2026 году прогнозируется на уровне 0,4%, в последующие годы ожидается восстановление темпов роста от 1,4% в 2027 году до 2,4% в 2029 году.
