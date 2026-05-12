Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экономика Россия не застрахована от волатильности, заявил Песков - 12.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260512/volatilnost-869860099.html
Экономика Россия не застрахована от волатильности, заявил Песков
Экономика Россия не застрахована от волатильности, заявил Песков - 12.05.2026, ПРАЙМ
Экономика Россия не застрахована от волатильности, заявил Песков
Российская экономика не может быть полностью застрахована от волатильности на мировых рынках, которая отражается практически на всех странах, заявил... | 12.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-12T13:00+0300
2026-05-12T13:00+0300
россия
рф
дмитрий песков
александр новак
ведомости
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860126669_0:148:3115:1900_1920x0_80_0_0_b0865d5527ea707f27c41864b6c55b5b.jpg
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Российская экономика не может быть полностью застрахована от волатильности на мировых рынках, которая отражается практически на всех странах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Она (экономика - ред.) не может быть застрахована никак полностью от той волатильности, которую мы наблюдаем на мировых рынках. И это все не может негативно не сказываться на экономиках практически всех стран мира, чему свидетелем мы с вами являемся", - сказал Песков журналистам. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак в интервью "Ведомостям" заявил, что рост экономики России в 2026 году прогнозируется на уровне 0,4%, в последующие годы ожидается восстановление темпов роста от 1,4% в 2027 году до 2,4% в 2029 году.
https://1prime.ru/20260512/putin-869859973.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860126669_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_73de746461240c43d3ae36fe58c27ff7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, дмитрий песков, александр новак, ведомости
РОССИЯ, РФ, Дмитрий Песков, Александр Новак, Ведомости
13:00 12.05.2026
 
Экономика Россия не застрахована от волатильности, заявил Песков

Песков: Россия не застрахована от волатильности на мировых рынках

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2026
Монеты номиналом один рубль. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Российская экономика не может быть полностью застрахована от волатильности на мировых рынках, которая отражается практически на всех странах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Она (экономика - ред.) не может быть застрахована никак полностью от той волатильности, которую мы наблюдаем на мировых рынках. И это все не может негативно не сказываться на экономиках практически всех стран мира, чему свидетелем мы с вами являемся", - сказал Песков журналистам.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак в интервью "Ведомостям" заявил, что рост экономики России в 2026 году прогнозируется на уровне 0,4%, в последующие годы ожидается восстановление темпов роста от 1,4% в 2027 году до 2,4% в 2029 году.
Президент РФ В. Путин
Путин плотно занимается вопросами экономики, заявил Песков
12:59
 
РОССИЯРФДмитрий ПесковАлександр НовакВедомости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала