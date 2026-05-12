Врач рассказала, когда можно есть колбасу

Здоровый человек без вреда для здоровья может съедать в неделю одну-две порции колбасы, но от этого продукта лучше отказаться, если есть предрасположенность к... | 12.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-12T03:21+0300

ВЛАДИВОСТОК, 12 мая – ПРАЙМ. Здоровый человек без вреда для здоровья может съедать в неделю одну-две порции колбасы, но от этого продукта лучше отказаться, если есть предрасположенность к ряду заболеваний, сообщила РИА Новости доцент департамента фармации и фармакологии Дальневосточного федерального университета, специалист по здоровому питанию Екатерина Ким. "Если, например, у человека стоит выбор: позавтракать бутербродом с колбасой и сыром и побежать на работу или вообще не поесть, тогда, конечно, лучше взять колбасу и позавтракать, но постарайтесь, чтобы это было исключением, а не правилом. Одна-две порции (в неделю допустимо – ред.)", - сказала собеседница агентства. Она отметила, что в данном случае речь идет о здоровом взрослом человеке. Но если есть предрасположенность к определенным заболеваниям, в том числе сахарному диабету, к полноте, то нужно постараться избегать продуктов, которые могут это провоцировать. "Полные запреты на какие-то продукты приводят к срывам и не работают на долгосрочную перспективу. Нужно от вредных привычек постепенно переходить к полезным. Например, приготовить домашнюю колбасу. Да, она будет меньше храниться, но там не будет вредных добавок, и содержание соли и жира вы сами регулируете", - рассказала доцент. Ким также отметила, что подходы к питанию сегодня пересматриваются в сторону персонализации, поскольку каждый организм работает по-своему. "Единственное, что стабильно - это общая калорийность рациона и соотношение белков, жиров и углеводов, которые зависят от возраста, пола, активности и состояния здоровья. "Наполнение калорий продуктами" – это дело персональное и основывается на вкусовых предпочтениях и предрасположенности человека к заболеваниям", - добавила она.

